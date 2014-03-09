Başbakan Yardımcısı İşler: Teknik olarak YouTube'un kapatılması söz konusu olamaz

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın birkaç gün önce dile getirdiği Youtube ve Facebook’un kapatılmasına ilişkin olarak "teknik olarak YouTube'un kapatılması söz konusu olamaz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle başlayan tartışmayı değerlendirdi. İşler, “Teknolojik olarak YouTube ve Facebook’u kapatılması söz konusu olamaz. diyelim ki mahkeme kararı ile yasakladınız, mahkeme dedi ki, hayır bu gösterilemez, bunu yayından kaldırdı. Aynı yayın YouTube'da da devam etmemesi gerekiyor. Sayın Başbakanımızın söylemek istediği de o”ifadelerini kullandı.



Emrullah İşler TİB’in telefon dinlemeleriye ilgili raporu hakkında da konuştu. “2 gün önce 509 bin insanın dinlendiğini öğrendik” açıklamasını yapan İşler, “217 bini mahkeme kararı dinliyor. 217 binin mahkeme kararını almak kolay değil. Demek ki müthiş bir çeteleşme var. hakim savcı uyguluyor” sözlerini vurguladı.



İşler, 3 dönem kuralının değişebileceği yönündeki açıklamalarla ilgili olarak, "30 Mart'a kitlendik, partimizin gündeminde böyle bir konu yok. Ama değerlendirilir" dedi.