Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye televizyonun sihirli gücünü 15 Temmuz'da gördü

Özgür ALTUNCU / İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL (DHA) - LÜTFİ Kırdar Kongre Merkez\'inde düzenlenen Uluslararası İstanbul Film, Televizyon Forum ve Fuarı\'nın açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Biz Birinci Körfez savaşını canlı yayınlarda izlemiştik. En son 15 Temmuz darbe girişimini an ve an televizyonlar aracılığıyla canlı yayında izledik. Ben Milli Savunma Bakanı olarak bir taraftan TV\'de gözüm. Ne oluyor, ne bitiyor ? Diğer taraftan bu hain darbe girişimi nasıl engellenir onun gayreti içerisindeyim. Televizyonun sihirli gücünü Türkiye en son 15 Temmuz gecesi gördü. Bir gazetecimizin sayın Cumhurbaşkanımıza cep telefonundan bağlanması ve onu bütün Televizyonların canlı yayınlaması sayesinde, pek çok defa teşebbüs edilmiş ve başarılı olmuş bir darbe girişimi engellenmiş oldu. Bu açıdan da baktığınızda, TV\'lerin ne kadar önemli olduğunu, toplumların hayatının idamesinde bile ne kadar kritik önemde ve değerde olduğunu bir kez daha görmek lazım\" dedi.

PYD - YPG\'Yİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI GÖSTEREN DİZİLER

Bir terör örgütünü öcü göstererek, başka bir terör örgütünün propagandasının yapılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Işık,\" Son dönemde biliyoruz ki, PKK\'nın Suriye kolu olan PYD-YPG\'nin bir özgürlük savaşçısı gibi sunulmasına yönelik televizyon dizilerinin yapıldığını biliyoruz. Burada bütün insanların ortaya koyması gereken ortak tavrın, insanlık değerlerine karşı savaş açanlara karşı, ortak duruş olsa gerektiğini düşünüyorum\" diye konuştu.

KURTULMUŞ\'TAN ÇAĞRI

Aynı törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, Türkiye\'nin son dönemde bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldığını hatırlatıp, \" Türkiye\'nin hem sinema sektörüne, hem Televizyonlarına büyük iş düşüyor. Engin kültürümüzün barış diline katkı sunması için, siz sektör temsilcilerine iş düşüyor. Dizilerimizi bu dilin bir aracı olarak kullanmak artık sektörün kolay bir şekilde yapabileceği bir iştir diye düşünüyorum\"diye konuştu.

\"Dünyanın bazı yerlerinde, özellikle Batı Avrupa\'da, Türkiye düşmanı bir takım algılarla boğuşmak zorundayız\"diyen Kurtulmuş sektör temsilcilerini buna karşı mücadeleye çağırdı.

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