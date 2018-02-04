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Başbakan Yardımcısı Işık: Siviller konusunda hassas olmasaydık...

"Birileri bölgenin ateş topuna dönmesini isteyebilir"

04 Şubat 2018 21:11

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Işık, Türkiye'nin sivillere zarar vermeme konusundaki hassasiyeti olmasaydı Afrin operasyonunun çok daha hızlı ilerleyeceğini belirtti.

AKP Kandıra İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Işık, Afrin'de sivillerin öldürüldüğü yalanı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bugün için söylemiyorum, bizim tarihimizde kesinlikle sivile zarar vermek yok. Biz teröristle oradaki masum insanları ayırmak için kılı kırk yaran bir hassasiyet gösteriyoruz, sadece bugün Afrin operasyonunda değil. Türkiye'nin sivillere zarar vermeme konusundaki hassasiyeti olmasaydı, Afrin operasyonu çok daha hızlı ilerlerdi. Biz bazı ülkeler gibi yukarıdan ne olup olmadığına bakmadan bomba bırakanlardan değiliz. İnsansız hava araçlarıyla, diğer istihbarat araçlarıyla bölgede sivilin olup olmadığını özellikle tespit edip ondan sonra oradaki terörist unsurlara operasyon yapıyoruz. Eğer bu özeni göstermeseydik şu anda Fırat Kalkanı belki daha da ilerde olacaktı. Bu hainlerin çukur eylemlerinde bir tek sivil zarar görmesin diye bazen 2-3 gün operasyonu durdurduğumuz oldu. Onun için özellikle bu algı operasyonlarına hiç kimsenin itibar etmemesi lazım. Türk askeri bir tek sivilin zarar görmemesi için elinden gelen her şeyi yapar ama bunlar daha önce başka yerlerdeki yaralanmaları, ölümleri sanki Fırat Kalkanı'nda yapılmış gibi bütün dünyaya yutturmaya çalışıyorlar."

"Birileri bölgenin ateş topuna dönmesini isteyebilir"

Başbakan Yardımcısı Işık, bu operasyonları sadece Türkiye'nin milli güvenliği için değil, aynı zamanda bölgenin huzur ve istikrarı için de yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Başka türlü bölge istikrar kazanmaz. Birileri kendi güvenlikleri için bölgenin ateş topuna dönmesini isteyebilir ama Türkiye bunu asla istemez ve mazur da görmez" şeklinde konuştu.

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