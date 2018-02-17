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Başbakan Yardımcısı Işık, şehit ailesini ziyaret etti

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şehit sözleşmeli er İlker Ağçay'ın ailesini ziyaret ederek, dua etti

17 Şubat 2018 14:48

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde şehit sözleşmeli er İlker Ağçay\'ın ailesini ziyaret ederek, dua etti.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, geçen hafta Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sözleşmeli er İlker Ağçay\'ın Gebze\'nin Güzeller Mahallesi\'nde oturan ailesini ziyaret etti. Evin önüne kurulan taziye çadırında şehidin babası Erol Ağçay ile görüşen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Vali Hüseyin Aksoy, yapılan dualara eşlik etti.

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