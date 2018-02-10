Başbakan Yardımcısı Işık: S-400 aldık diye ambargo konulması mümkün değil

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırım uygulanmayacağını söylerken "Ama S-400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Işık, CNN Türk kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Fikri Işık, sınırda füze kalkanı kurulmasına ilişkin, sınır ötesinden atılan roketlerin ilkel olması nedeniyle imhasının çok kolay olmadığını belirterek, akıllı mühimmatların bertaraf edilmesinin çok daha kolay olduğunu aktardı.

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alacak olması nedeniyle ABD'den Türkiye'ye bir ambargo hazırlığı olduğu söylentilerinin hatırlatılması üzerine Işık, "S-400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S-400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil" diye konuştu.

ABD'nin, S-400'ü satan Rus şirketini yaptırım listesine almasının Türkiye'yi engelleyip, engellemeyeceğine ilişkin soruya Işık, "Ben bu saatten sonra engelleyeceğini düşünmüyorum" karşılığını verdi.

Işık, "Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanması, başarıya ulaşmasının kriter ve gösterge ne olacak?" sorusu üzerine, bunun tek göstergesinin, YPG'nin Türkiye'ye bir tehdit konumundan çıkarılması olduğunu söyledi.

PYD'nin yapılanmasını Türkiye'nin milli güvenliğine ve bölgenin istikrarına bir tehdit' olarak niteleyen Işık, şöyle devam etti:

"Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon kapsam itibarıyla sürecek. 'Afrin'in içine girdiniz, çıktınız.' Bırakın bunlara da bu harekatı planlayanlar karar versinler. Kartlarınızı baştan açtığınız zaman gücünüzü azaltıyorsunuz. Orada çarpışan, canını veren askere karşı da ciddi bir saygısızlık yapıyorsunuz. Oradaki insanın moralini bozuyorsunuz, motivasyonunu azaltıyorsunuz. O insanlar Türkiye'ye bir tehdit gelmesin diye canını verirken, siz burada siyasetin hesabına giriyorsunuz. Bu son derece yanlış."