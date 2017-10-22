Başbakan Yardımcısı Işık nişan yüzüklerini taktı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca\'nın Sakarya İlçesi\'nde avukat Ayyüce Fil ile avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu\'nun nişan yüzüklerini taktı. Nişanlı çiftin avukat olduğunu öğrenen Işık, \"Aynı anda ikiniz savunmaya geçmeyin\" tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca\'da bir restoranda düzenlenen nişan törenine katılarak işadamı Fatih Fil\'in kızı avukat Ayyüce Fil ile işadamı Mehmet Çömlekçioğlu oğlu avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu\'nun nişan yüzüklerini taktı. Işık, Ayyüce Fil ile Hüsamettin Çömlekçioğlu\'na mutluluklar dileyerek, \"Sapanca\'nın iki tanınan ve sevilen ailelerin evlatları birbirlerini görmüş ve sevmişler. Ailelerinin onayını da alan genç kardeşlerimizin ilk adımı atılmış oldu. İnşallah nikahlarını da kıyarız. Bizim çok güzel duamız nedir, Allah tamamına erdirsin\" dedi.

Genç çiftin avukat oluşlarına değinen Işık, \"Allah kolaylıklar versin. Aynı anda ikiniz savunmaya geçmeyin. Bunu özellikle şimdiden tavsiye ederim\" diyerek genç çifte takıldı.

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