Başbakan Yardımcısı Işık nikah şahidi oldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde Ayyüce Fil ve Hüsamettin Çömlekçioğlu çiftinin nikah şahidi oldu.

Avukat Ayyüce Fil ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu, Sapanca Gölü kenarındaki bir restoranda düzenlenen düğünle evlendi. Genç çiftin nikahını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, şahitliklerini ise Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel yaptı. Evlilik cüzdanını geline veren Başbakan Yardımcısı Işık, evliliğin uzun soluklu bir müessese olduğunu, zaman içerisinde mutluluklar kadar olumsuzlukların da yaşanabileceğini, tüm bunların ise sevgi ile aşılabileceğini belirterek, \"Zamane gençleri kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar. Zaman geçtikten sonra ise keşke bu işi ihmal etmeseydik diyorlar. Allah sizlere, sağlıklı, akıllı, vatanına, milletine, değerlerine sahip en az 3 evlat nasip eylesin\" dedi.

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