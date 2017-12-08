Başbakan Yardımcısı Işık: Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını tahlisiz olarak nitenlendirerek, "Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin olarak, "Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını talihsiz olarak nitelendiren Işık, "Son günlerde özellikle bölgede barışı dinamitleyen, bölgede barış gayretlerine adeta sekte vuran, barış gayretlerine darbe indiren gelişmeler oluyor. Amerika'nın iç politikasında iyice sıkışan ABD Başkanı Sayın Trump, bir anda İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü, maalesef bu talihsiz açıklamayı yaptı. Bu kesinlikle sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de, Yahudiler için de kutsal bir mekan olan Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesi anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden bir ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına döner. Onun için ABD'ye özellikle söylediğimiz, bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek mesele değildir" diye konuştu.

Sağduyu çağrısı yaptı

Işık, "Bu mesele sadece bölgeyi değil dünyayı, dünyanın tamamını çok ciddi sıkıntılara sevk edecek çok ciddi sıkıntıların oluşmasına sebep olacak bir meseledir. Onun için sözümüzü söyleyeceğiz, Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir. Burada bir kez daha herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz. Aman ha Kudüs'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Ne kendi iç politikasında sıkışanlar Kudüs'e sarılsın, ne de kimse Kudüs'ün 3 semavi dinin de kutsal mekanını kendi siyasi çıkarlarına alet etsin" dedi.