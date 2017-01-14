Başbakan Yardımcısı: Erken seçim gündemimizde yok

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım'ın "2019'a kadar seçim meçim yok, herkes işine baksın" açıklamasını hatırlatarak erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da çıkan arbedenin ardından yaptığı açıklamada "Parlamento çalışamaz hale gelirse erken seçim düşünülebilir" demişti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak NTV'de erken seçime ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Kaynak, erken seçimin hangi koşullarda gündeme gelebileceğini sıralarken, "Erken seçim hangi sebeplerle gündeme gelebilir? Meclis çalışamaz hale gelirse, büyük kriz çıkar millet iradesiyle halledilebilirse, güvenoyu ve bütçe onaylanmazsa seçim gündeme gelir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "2019'a kadar seçim meçim yok, herkes işine baksın" sözlerini hatırlatan Kaynak, "Erken seçimin gündemde olmadığını Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız defalarca söyledi" diye konuştu.

Meclis'te görüşmeleri süren Anayasa değişikliği teklifinin bir "güvenoyu" anlamına gelmediğini vurgulayan Kaynak şunları söyledi:

"Biz 316 kişiyle 330'u bulamazsak seçime gideceğiz diye bir şey söyleyebilir miyiz? Bu milletvekillerinin teklifi, hükümetin önerisi değil. 'Siz bu paketi geçiremediniz, seçim zorunlu oldu' demek doğru değil. Bunun bir istisnası olmuştur 2007 olmuştur. Uygun olmadığını düşünüyorum ama AK Parti her zaman seçime hazırdır. AK Parti'nin tek başına getirdiği, tek başına geçireceği bir paket değil, güvenoyu anlamına gelmez."