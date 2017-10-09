Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan engellilere yeni 'yaşam merkezi' açıklaması

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da bir engelli merkezinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, bugün engelliler için bir ödenek çıktığını, bu ödenekle de kentte \'Engelliler Yaşam Merkezi\' kurulacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin açılışına katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumun gözbebeği olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Hükümetimiz göreve geldiği günden bu yana engellilerin gönlüne ulaşmak, engelleri aşmak için büyük çaba içerisinde. Tüm vatandaşlara ayrım yapmaksızın hizmet götüren anlayış, sosyal devlet anlayışıdır. Patron vatandaştır, devlet ise onun hizmetkârıdır\" dedi.

ENGELLİLER İÇİN 45 MİLYAR LİRA BÜTÇE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, 2017 yılında sosyal devlet anlayışıyla engelliler için 45 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Çavuşoğlu, \"Bu kaynak 2002 yılında 1.6 milyar liraydı. Bizler faiz bütçesi değil, sosyal bütçe yaptık. 28 kat artış sağladık. 2005 yılında engelliler kanunu çıkarıldı. İlgili diğer mevzuatlarla birlikte yaklaşık 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulmuştur. 2010 yılında Anayasa değişikliği ile beraber, engellilere pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde de güvence altına alınmıştır. 2005 yılından bu yana ilk defa bakıma muhtaç engelliler, bakım hizmeti kapsamına alınmış, hizmetlerin ücretlerin ödenmesi sağlanmıştır. 2002 yılında 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli maaşı alan vatandaşlarımızın sayısı 262 bin 378 iken, bugün bu sayı 629 binlere yükselmiştir. 2002\'de sadece 24 lira olan engelli aylığı 529 liraya yükseltildi\" diye konuştu.

Kapalı kapılar ardında insan yaşamını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bizler engellilerin toplum arasında olmasını istiyoruz. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışına sahibiz. Engelilleri öteleme, dışlama ya da arka planda bırakma eylemini büyük oranda kaldırdığımızı görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri de eğitim olanığıdır. Bir yandan okul ve eğitim kurumlarının engellilere verilen eğitimlerini düzenlerken, 86 bin yavrumuzun da okuldan eve, evden okula ulaşımını sağlıyoruz. Bu yavrularımızın Türkiye\'ye güç vereceklerine inanıyoruz. Kamuda da engelli istihdamı çok ciddi oranda artırıldı. 2002\'de 5 bin 777 olan engelli sayısı bugün 50 bin üzerine çıktı. 498 bini aşan vatandaşa evde bakım götüren devletimiz var. Batıda ve dünyadaki medeniyetlerden çok önce ecdadımız işitme engellilerin eğitimi için okullar açtı, bu alandaki mirasımız çok değerli. Bizim adımlarımız asla lütuf değildir, vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır ve onların hukuklarının haklarının gereğidir.\"

ENGELLİLER İÇİN MERKEZ MÜJDESİ

Engelliler için yeni bir merkezin de müjdesini veren Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün aldığımız haber neticesinde inşallah bir ödenek söz konusu oldu. Bursa\'da kurulacak olan bir Engelller Yaşam Merkezi ile birlikte aileleri, sabahtan bu engelli kardeşlerimizi buraya bırakmak suretiyle, hepsi kendi işine gücüne devam edecek. Akşam da bırakıldıkları yerden alınmak suretiyle, bu engelli kardeşlerimizin bir yerde sosyal hayatın merkezinde yer almalarına imkan sağlayacağız, diğer taraftan da ailelerin işlerini akılları arkalarında kalmadan yapmalarına imkan sağlayacağız\" diye konuştu.

Derneğe ait yeni binanın açılış programı protokol üyeleri ve engellilerin kurdeleyi kesmesiyle sona erdi.



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