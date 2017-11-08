Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Terör, ortak değer olan her şeye düşman (2)

\'TERÖR, HRİSTİYAN VATANDAŞLARIMIZIN MABETLERİNİ YAKIP, YIKTI\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Diyarbakır\'daki temasları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne bağlı bölge müdürlüklerinin değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Diyarbakır Kilisesi Ruhani Lideri Yusuf Akbulut\'un da katıldığı toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, teröristlerin sadece İslam eserlerini değil, Hristiyanların mabetlerini de yıktığını ifade ederek, yıkılan Katolik ve Protestan kilislerinin restorasyon ve ihya çalışmalarının bitme aşamasında olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün sadece İslam âlemi için değil, Hristiyan âlemi için de çalışma yürüttüğünü belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

\"İnsanlıktan nasibini almamış bu terörist odaklar, sadece İslam\'ın değil, Hristiyanlığın da düşmanıdırlar. İnsanlığın ortak değerlerinin düşmanıdırlar. Bundan dolayıdır ki ülkemizdeki Hristiyan vatandaşlarımızın mabetlerini de yakıp yıktılar. Hristiyanlığın da tarihi merkezlerinden biri olan Diyarbakır\'da kiliseleriniz yakıp yıkıldı. Diyarbakır\'ın Ermeni Katolik Kilisesi ve Ermeni Protestan Kilisesi, bu din, medeniyet ve insanlık düşmanları tarafından yakılıp, yıkıldı. Buradaki terör sadece bize düşman değildir, insanlığa düşmandır.\"

\'VAKIF MEDENİYETİMİZ DİL, DİN, IRK AYRIMI YAPMAZ\'

Vakıf medeniyeti anlayışıyla din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herkese yardım götürüldüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Vakıflar Genel Müdürlüğü\'müz de bu şiar üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir. Biz yaratılanı Yaradan\'dan ötürü severiz. Hristiyan âlemi ve tüm dünya şunu görmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Vakıflar Genel Müdürlüğü marifetiyle, sadece İslam vakıf eserlerini değil, Diyarbakır\'da tahrip edilen Katolik ve Protestan kilislerinin restorasyon ve ihya çalışmalarını da başlatmış ve bitirmek üzeredir. Çünkü bizim vakıf medeniyetimiz, insanlar arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmeti esas almaktadır. Ecdadımızın bıraktığı vakıflarda ve bunların vakfiyelerinde, özellikle yardım yapılırken, dinine, inancına, ırkına bakmaksızın ihtiyaç sahibine ulaşılması şart koşulmuştur.\"

\'SOMUT PROJELER GELİŞTİRİLMELİ\'

Çavuşoğlu, vakıf anlayışının gelecek nesillere yaşatılarak aktarılması gerektiğini de belirterek, somut projeler geliştirilmesini çok önemsediğini söyledi. Çavuşoğlu, \"Mutlu, özgüven sahibi ve kendi öz değerlerine sahip çıkan gençler istiyorsak vakıf medeniyetimizi sevdirmeyi bilmeliyiz. Vakıf faaliyetlerine gençleri, kadınları, farklı kesimleri dahil etmeyi hedefleyen projelere yönelmeliyiz. Bu konuda pasif, edilgen bir zihniyetle değil, iddialı ve sorumluluk sahibi bir anlayışla halledilebilecektir\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu\'na, Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın, Hatt\'ı Mushaf-ı Şerif\'ini hediye etti.



FOTOĞRAFLI