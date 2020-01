Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ortaokul öğretmenini ziyaret etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ortaokul öğretmeni Osman Çolak’ı (67) evinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpen Çavuşoğlu, 1985\'te annesi Gülsüm Çavuşoğlu’nun ölüm haberini öğretmeninden öğrendiğini söyledi.

Seçim bölgesi Bursa\'da incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ile birlikte, 1985 yılında eğitim aldığı Çanakkale Biga İmam Hatip Ortaokulu Meslek Dersleri Öğretmeni Osman Çolak’ı evinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Çavuşoğlu, kendisi ile sohbet etti.

Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Osman Çolak hocam benim, Yunanistan’dan Türkiye’ye ilk geldiğim günlerde bizi bir baba şefkatiyle kucaklayan hocamdır, öğretmenimdir. Kendisi okulumuz da müdür yardımcısıydı. Bir süredir kendisinin burada yaşadığını biliyorum. Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle kendisini ziyaret edip hasbihal etmek istedik. Bu vesileyle bize hayatı, anlattıklarıyla anlamlı hale getiren, bizi geleceğe hazırlayan, üzerimizdeki emeklerinin karşılığını ödeyemeyeceğimiz hocalarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum. \'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum\' diyen Hz. Ali Efendimizin sözüyle anlam bulan öğretmenlik mesleği gerçekten de bu neslin yetişmesinde, Türkiye’nin gelecek ufkunda çok önemli bir yere sahip. Bugünkü görev başında olan öğretmenlerimiz de gelecek Türkiye’sinin mimarları olacak öğrencilerimize tarihiyle, geçmişiyle, kültürel birikimiyle bu coğrafyada, bu ülkede neler yapılacağını, neler gerçekleştirilebileceğini anlatıyorlar. Bugün hocamla beraber olmaktan çok memnunum. Kendisini özlemiştim\" dedi.

\'ANNEMİN ÖLÜMÜNÜ OSMAN HOCAMDAN ÖĞRENDİM\'

Öğretmeniyle ilgili unutamadığı bir anısını aktaran Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, şunları anlattı:

“Annemi ortaokul 2. sınıfta yani 1985 yılında kaybettim. Yunanistan’dan geldiğim için, senede bir sömestre tatilinde bir de yaz tatilinde memleketime gitme olanağı vardı, aradaki süreçte gitmemiz mümkün değildi. Annem o arada rahatsızlanıp ahrete irtihal etmiş. Bunu bana büyük bir şefkat, metanet ve sabırla haber veren kişi hocamdır. Bu anı her ne kadar farklı olsa da kendisiyle bunun dışında geçirdiğimiz zaman, bize kucak açması, sevinçle karşılaması. 11 yaşında yurtdışından gelmişsiniz, başta anne-baba yok, sizin oradaki hem anneniz hem babanız Osman hocanız gibi öğretmenleriniz oluyor. Bize her daim yardım ettiler. Sadece ilmi öğretmekle kalmadılar, irfanı, hikmeti, feraseti de bize öğrettiler. Kuru bir bilgi aslında yüktür, eğer bilgi irfanla, hikmetle donatılmışsa insan için bir süstür, donanımdır, kazançtır. Osman hocamız ve onun gibi diğer değerli hocalarımız kuru bir bilgiden ziyade o bilgiyi irfanla, ilimle, hikmetle donatarak bize aktardılar. Hala o gün atılan temellerin üzerinde ne yapıyorsak yapmaya çalışıyoruz. Kendilerine minnettarız. Allah onlardan razı olsun, sağlıklı, uzun ömürler ihsan etsin. Bu vesile ile onların varlığından güç almaya devam ediyoruz.\"

ÇALIŞKAN ÖĞRENCİYDİ

İnegöl\'de yaşayan emekli öğretmen Osman Çolak ise “Böyle öğrencilerim olmasından dolayı Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsem azdır. Memleketin yükselmesinde, ilerlemesinde bu tür öğrencilerim her yerde mevcut. Başbakan Yardımcılığına kadar gelmiş kardeşlerimiz var, Yargıtay’da olan öğrencilerimiz var, diğer bölgelerde Milletvekili olan öğrencilerimiz var. Bu bakımdan biz çok mutlu ve minnettarız. Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Onların daha da ilerlemeleri için dua ediyoruz. Rabbim hiçbir zaman darlatmasın, mahcup etmesin, hayırlı işlerine fırsat versin, şer işlerine fırsat vermesin diye dua ediyoruz. Hakan iyi ve çalışkan öğrenciydi\" dedi.



