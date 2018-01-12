Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir (3)

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir\'de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün düzenlediği yerel medya buluşmasından sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu\'nun daha sonraki adresi ise Ak Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. İl yönetimiyle görüşen Hakan Çavuşoğlu, partililerle de bir araya geldi. Burada kendisini karşılayan partililere konuşan Hakan Çavuşoğlu, \"Ak Parti kurulduktan sadece birkaç ay sonra bu ülkenin direksiyonuna geçti, iktidar oldu. O tarihten itibaren Türkiye\'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir bir değişmeye başladı. İnsanımızın yaşam standartında ciddi anlamda olumlu manada değişiklikler oldu. 2002\'de Türkiye\'nin fotoğrafı daha dün gibi bizlerdeki canlılığını muhafaza ediyor, çünkü onur kırıcıydı. Bunları hep yaşadık. Ama şükürler olsun ki kendisine milletten başka istikamet belirlemeyen bu kadrolar, Türkiye\'yi bambaşka atmosferle buluşturdu, gelişti, dönüştü. Yeter mi, yetmez. Mevcut tecrübemiz, bundan sonra daha güzelleriyle Türkiye\'yi buluşturacağımızın müjdecisidir\" dedi.

\'SADECE ÇALIŞTIK\'

\"Türkiye o kadar ekonomik dar boğazın içinden geçerken, Türkiye siyaset türbülansının içinde iken ne oldu da değişti\" diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, \"Yeni hazine mi bulduk, hayır. Sadece çıkış noktamız millet oldu, biz yapabiliriz oldu. Milli iradeyi yere düşürmemek için sadece çalıştık. Başarabiliriz dedik ve başardık. Türkiye\'de, evet iktidarlar sandıkta belirleniyordu. Milleti ikna eden partiler, sandıktan bunu karşılığını alıyordu. Sandıkta iktidar veriyordu. Ne yazık ki o kadrolar, Ankara\'ya gittiği zaman kendilerine tasarruf edilen bir zaman vardı. Dur sen bunu yapamazsın dediler. Dış politikada, sanayide, ekonomide adım atar, \'Dur sen bunu yapamazsın\' dediler. Ayaklarına pranga vurdular. Kendilerini zorlayanları da idam sehpasına kadar götürdüler\" diye konuştu.

2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan\'ın lider olarak çıktığını anlatan Çavuşoğlu, \"2002 yılında bir lider çıktı ve dedi ki \'Kefenimi giydim de bu yola çıktım\' dedi. Eğer bir lider kendisine kefen biçmişse onun önünde hiçbir güç duramaz. Vesayet de olsa duramaz. Önemli badireler atlattık. Bizlere ayar vermeye çalışan bürokratlar gördük, ama yılmadık, sinmedik. Geçmişte yaşananlar, bizim için örnek alınması gereken olaylardı ne yaptılarsa başaramadılar. En son 2007 yılında kendileri için kurtarılmış olarak gördükleri cumhurbaşkanlığı makamına seçim yapmaya kalktığımızda, bize karşı çıktılar. Pes etmedik, bir gece yarısı aynı elektronik mektupla yazıyla ayar vermeye, milletin iktidarını teslim almaya çalıştılar, vazgeçmedik. Kasım ayında referandumu gerçekleştirdik. Ama birileri vazgeçmedi. Bu kez gazete kupürlerinden iddianameyle kapatmaya çalıştılar, ama başaramadılar. Bunlar bizim ayaklarımıza vurulan prangadan ibarettir\" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU\'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun partinin başına geliş sürecini de hatırlatan Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Başaramayınca uluslararası vesayet odakları devreye girdi. Bu kez kendi işlerini kendileri görmek için ne yaptılar, biliyor musunuz? CHP\'de kaset operasyonuyla genel başkan değişikliğini gerçekleştirdiler. Bugün o genel başkan milletimizin vekili olacağına, muhalefet edeyim derken Türkiye\'ye muhalefet eder duruma geldi. CHP\'yi milli noktadan uzak tutmak için görevlendirilmiştir. Yapılan politikalara bir bakın, içinize siniyor mu Allah aşkına. Aynı şekilde uluslararası platformlarda gezi sürecinde üç beş ağacın arkasına saklanıp Türkiye\'yi alev topuna çevirmeye çalışanlar yine bunlar olmadı mı? 15 Temmuz\'da o hain geceye kontrollü demek de neyin nesi? Bu onlara koltuk çıkmak değil mi? Bu ülke hepimizin. Bizim yegane amacımız bu ülkeyi büyütmek, son derece iyi ve emin bir şekilde hedefine ulaştırmak. Bu süreçte Türkiye için kim varsa, hepsiyle bir arayla geleceğiz. Milli olan, yerli olan kim varsa gücümüzü tahkim edeceğiz. Varsın birileri teröristlerin sözcülüğünü yapanlarla birlikte olsun, beraber yol yürümeye çalışsın. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir zaman yapmadığımız şekilde daha çok çalışacağız. En çok da milli ve yerli olmaktan uzak çaba sarf eden Kılıçdaroğlu\'nu İzmirliler\'e anlatacağız. Algılarla İzmirlilerin gözlerini boyayanları anlatmazsak, bizden hesap sormaları haktır.\"

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