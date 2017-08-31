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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, esnaf ile bayramlaştı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'da kapalı çarşı esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı

31 Ağustos 2017 23:39

Faruk KAHRAMAN/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa\'da kapalı çarşı esnafı ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kurban bayramı tatilini seçim bölgesi Bursa\'da geçirecek olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Merkes Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Kapalı Çarşı\'da vatandaşlar ve esnaf ile bayramlaştı, çocukları sevdi. Yabancı turistlerle de sohbet eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan\'da müslümanlar için devletin şefkat elini uzatmasını isteyen vatandaşlara, \"Bu konu öncelikli gündemlerimiz arasında bulunuyor: Türkiye, zulmün son bulması için yoğun caba sarfediyor\" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yarın Bursa Valiliği\'ndeki bayramlaşma törenine katılıp, bazı ziyaretlerde bulunacak.

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