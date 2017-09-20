Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursaspor heyetini kabul etti

BURSA, (DHA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara\'da bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Çankaya Köşkü’ndeki ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Arslan ve Görkem Akbaş’da katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından büyük bir teveccüh gösterilerek kendisine tevdi edilen Başbakan Yardımcılığı makamının özünde şahsına değil, Bursa\'ya verildiğini söyledi. Çavuşoğlu, bu anlamda üzerindeki sorumluluğun farkında olarak Bursa\'ya hizmet için gece gündüz çalışacağını belirterek, \"Bursa\'nın en önemli markalarından biri Bursaspor\'dur. Türkiye\'de dört takımdan sonra ilk şampiyonluğu kazanan Bursaspor, sadece Bursalıların değil tüm Türkiye\'nin takımı haline geldi\" dedi.

\"BU TAKIM TARAFTARIYLA BÜTÜNDÜR\"

Çavuşoğlu, Bursaspor\'a sadece taraftar düşüncesiyle değil Bursa\'nın bir değeri olarak bakılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Bursaspor taraftarının özellikle maçlardan sonra ortaya çıkan olaylarla anılması istemiyorum. Bu takım, taraftarıyla bir bütündür. Taraftarı spordan çıkarırsak bir anlamı kalmaz. Bu nedenle taraftar arkadaşların da Bursaspor etrafında kenetlenerek her türlü şiddetten uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu arada, taraftarlarımız ve Bursalı sivil toplum kuruluşları, kombine süresinin uzatılmasını istiyor. Tabii galibiyetler arttıkça ilgi de artmaya başladı. Takdir sizin.\"

ALİ AY: \"KOMBİNE SÜRESİNİ UZATIYORUZ\"

Başkan Ali Ay ise Bursalı ve Bursasporlu bir milletvekilinin Başbakan Yardımcılığı görevine getirilmesinden gurur duyduklarını kaydetti. İyi bir takım kurma hayaliyle yola çıktıklarını ve sezona da güzel bir giriş yaptıklarını anlatan Başkan Ay, takım olarak önemli olanın galip gelmenin yanında taraftarın göz zevkini arttıracak futbolu ortaya koymak olduğunu söyledi.

Başkan Ali Ay, takımla ilgili ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatarak, \"Bursaspor, Bursa\'nın en büyük markası. Bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile görüştük ve ruhsatımızı aldık. 100 bin adetlik 516 hattıyla ilgili anlaşma yaptık. Bence Bursa\'ya yakışacak olan 300 - 400 bindir. Kombineyle ilgili sözünüzü emir telakki ediyorum ve kombine süresini 15 gün daha uzatıyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların adından Çavuşoğlu\'na, BTK ile yapılan anlaşmada alınan yetki belgesi takdim edildi. Başkan Ali Ay, Hakan Çavuşoğlu\'na, üzerinde Hakan Çavuşoğlu yazılı Bursaspor forması hediye etti.

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