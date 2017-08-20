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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu'na cimcik atsın (2)

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın mensupları ile bir araya geldikten sonra, Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Bereket Cami Derneği tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şölenine katıldı

20 Ağustos 2017 19:50

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİNE KATILDI
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın mensupları ile bir araya geldikten sonra, Yıldırım İlçesi Beyazıt Mahallesi\'nde bulunan Bereket Cami Derneği tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şölenine katıldı. Şölene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Çavuşoğlu, erkekliğe ilk adım atan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara hediye ve oyuncak dağıttı. Şölen mehteran takımı gösterisi ve yemek dağıtımı ile sona erdi. 

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