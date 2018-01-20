Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Afrin'e müdahale etmessek tarih bizi yargılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'e yapılması beklenen operasyonla ilgili, \'\'Afrin\'den Türkiye\'ye dönük taciz atışı geliyorsa, göz yumamayız. Bu duruma müdahale etmessek, tarih bizi yargılar\'\' dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Kongre Kültür Merkezi\'nde \'Mahalle Başkanları Toplantısı\' düzenlendi. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Ak Parti Bursa milletvekilleri, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve mahalle başkanları katıldı. Burada konuşan Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'e düzenlenecek muhtemek operasyonla ilgili konuştu. PKK ile PYD\'nin aynı olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin güneyi, Suriye\'nin kuzeyinde bir terör koridori oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye\'nin güneyini kuşatmak, ilerleyen süreçte ülkemizin huzuruna kastetmek, oldu bittilerle fırsat kollamak anlayışı ile terör gruplarını destekliyorlar. Biz bunlara göz yummayacağız. Türkiye, terörle yurt içinde nasıl mücadele ediyorsa, Suriye\'de, Afrin\'de de gerekirse gidecek, vuracak, gelecek ve gerekeni yapacak. Bugün, PYD demek, PKK demektir. PKK\'lıların, PYD\'ye yuvalandığını biliyoruz. Afrin\'den, Hatay\'a sızmak suretiyle, Türkiye\'de opersayon gerçekleştirecek olan teröristleri biliyoruz. Afrin\'den gelmek sureti ile Türkiye\'de eyleme tenezzül ediliyorsa, gereğini yapacağız, yapmak zorundayız. Biz, çocuklarımıza bu devletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillere sorunlu bir Türkiye bırakamayız. PKK, PYD oldu bitti ile bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorsa asla göz yummayacağız.\"

PKK\'nın Suriye\'de Kürtlere de soykırım uyguladığını ifade eden Çavuşoğlu, \"Bu örgüt, oradaki Kürt kardeşlerimize de soykırım uygulayan bir anlayış ile yer edinmeye çalışıyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını alarak zorunlu asker yapmak istiyorlar. Afrin\'den Türkiye\'ye dönük taciz atışları geliyorsa, göz yummayız. Kenetlenmemiz gerekiyor. Biz bu duruma müdahale etmessek, tarih bizi yargılar. Ne olursa olsun Türkiye\'nin güvenliğini, sınır güvenliğini, o bölgeden gelecek terör unsunlarını bertaraf etmek için bu operasyonu gerçekleştireceğiz. Biz, iki bin yıllık geleneği olan bir devletiz. Birkaç terör örgütü bir araya gelerek ayar vereceklerini zannedenler ve terör taşeronunu kullananlar bilsinler ki; bu ülke kadim geçmişe sahiptir. Yolumuz uzun, meşakkatli ama bizim kendimize olan inancımız tam. Milletimiz bizi cesaretlendiriyor. Hep birlikte Türkiye\'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız\'\' dedi.

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