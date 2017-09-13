Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 2017 yılında eğitime 110 milyar liralık bütçe ayrıldı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi 2017-2018 Akedemik Yılı Açılış Törenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \'\'2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 10 milyar iken, 2017 yılında bu rakam 110 milyar liraya çıkartıldı\'\' dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Uludağ Üniversitesi 2017-2018 Akedemik Yılı Açılış Töreni\'ne katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen törene Uludağ üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay, Milletvekilleri, Bursa Valisi Yardımcısı Ergün Gungor, Büyükşehir BElediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık ve davetliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yeni akedemik yılın tüm öğrencilere ve eğitim görevlilerine hayırlı olmasını diledi. Çavuşoğlu, \'\'Medeniyetlerin inşası kitapla mümkündür. Kitapsız, kütüphanesiz bir hayat son derece sorunludur. Kitaplarınız asla tozlu raflarda değil, elinizin altında olmalıdır. Günümüzde, 7 gün 24 saat açık kütüphanelerimiz var. Bu kütüphanelerin Uludağ Üniversitesi\'ne de yakışacağını bildirmek isterim. Kütüphane, bulunduğu üniversite ye akademik anlamda büyük katkı sağlar, nitelikli ve zengin kültürleşmesinin önünü açar\'\' dedi.

\'2002 YILINDA EĞİTİM AYRILAN BÜTÇE 10 MİLYAR İKEN 2017 YILINDA 110 MİLYAR LİRA\'

2002 yılında Türkiye\'de ki üniversite sayısının 73 olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 2003 ile 2017 yılı arasında bu sayının 177 olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, \'\'2002 yılında Türkiye\'de üniversite okuyan sayısı 1 milyon 218 bin iken, 2017 yılında bu rakam 7 milyon 313 bine ulaştı. Bu sayıda, Avrupa\'da yüksek öğretim alanında ikinci ülke konumuna gelinmesi açısından çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı, bütçesinin 2002 yılından bu yana 11.4 kat arttırdı. 2002 yılında 10 milyar lira olan bütçe, 2017 yılında 110 milyar liraya çıkartıldı. Daha fazlasını arzu ediyoruz. Bizler, bu ülkenin, milletin onurunu korumanın, refah seviyesini yükseltmekle olacağı anlayışındayız. Okuyan, düşünen ve düşündüğünü uygulayan nesillerimize, aynı 15 temmuz gecesi olduğu gibi her zaman güvenlmeliyiz\'\' diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ile yaptığı konuşmada üniversite hakkında bilgi verip yeni akedemik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.



FOTOĞRAFLI