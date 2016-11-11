Başbakan Yardımcısı Canikli'den devalüasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, doların TL karşısında rekor seviyede yükselmesinin ardından ortaya atılan devalüasyon iddiaları ile ilgili olarak konuştu. Canikli “Biz dalgalı kur politikası uyguluyoruz. Yani dövizin fiyatı aşağıda gelir, yukarı da gider. Bunların hiçbiri devalüasyon değildir, devalüasyon olmayacak” dedi. Canikli 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyım atanan 594 şirketin TMSF’ye devredildiğini ifade etti.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, iki spor tesisinin temelini atmak için geldiği Giresun'da Vali Hasan Karahan'ı ziyaret etti. Valilikte açıklamalarda bulunan Canikli, Mardin'in Derik İlçesinde dün öğle saatlerinde kaymakamlık binasına yapılan saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün tüm hayatını ve mesleki faaliyetlerini millet için adamış bir yiğit kahraman olduğunu söyledi. Safitürk'ün Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için verilen terörle mücadele konusunda en ön safta çarpışan yiğit bir insan olduğunu dile getiren Canikli, "Allah rahmet eylesin. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Bütün teröristler bu topraklardan söküp atılana kadar kararlılıkla, taviz vermeden devam edecek. Arkalarında kim olursa olsun, kim tarafından desteklenirse desteklensin, bu ülkenin beraberliğini, huzurunu tehdit eden son yıllarda ivme kazanan bu terör faaliyetlerinden inşallah bu millet kurtulacak" dedi.

"Avrupa terörün yuvası haline geldi"

Başbakan Yardımcısı Canikli, terör örgütlerinin dost bildikleri ve müttefik olarak kabul ettikleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkelerden destek aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Terör örgütüne, teröristlere verdiği desteği Avrupa'nın, başta Almanya olmak üzere hep birlikte görüyoruz maalesef. Aynı ittifak içerisinde olduğumuz ülkeler bunlar. Hem ekonomik hem de siyasi anlamda ittifak içerisinde olduğumuz, dost kavramı içinde değerlendirdiğimiz ülkeler. Ama o kadar büyük destek veriyorlar ki teröre, terör örgütlerine, teröristlere. Avrupa bugün itibariyle terörün yuvası olmuş vaziyette. Sadece bölücü terör örgütü üyelerine değil, aynı zamanda FETÖ teröristlerine de kucak açtı Avrupa. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörist varsa Avrupa destek veriyor, kucak açıyor, finansman desteği sağlıyor. Terör örgütlerinin en büyük kaynaklarından biri de Avrupa'da ortaya çıkan, üretilen kaynaktır maalesef. Şu anda Avrupa'daki terör örgütü ve terörist sayısı, Suriye'deki, Irak'taki terörist sayından daha fazladır. Tam anlamıyla Avrupa terörün bir yuvası haline gelmiştir. Bu desteği de açıkça ve göz göre göre yapıyorlar. Terörist olduğu açık olarak bilinen, terör örgütü olduğu konusunda hiçbir tereddüt bulunmayan bu yapılara, o kişilere kucak açıyorlar, destek veriyorlar, baş tacı ediyorlar. Bu gerçek anlamda üzüntü verici ama Türk milletinin kararlılığını zerre kadar etkilemeyecek."

Stadyum ve yüzme havuzu temeli attı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli daha sonra Aksu Mahallesi'nde eski SEKA Kağıt Fabrikası alanına yapılacak 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Arena Stadyumu ile Olimpik Yüzme Havuzu'nun temel atma törenine geçti. Canikli, 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Arena Stadyumu'nun bütün uluslararası müsabakaların yapılabileceği, UEFA standardında ve en son gelişmiş teknolojinin kullanılacağı bir yatırım olacağını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye büyümeye devam ediyor. Bu tür yatırımlar sadece Giresun'da değil Türkiye'nin her tarafında gerçekleştiriliyor. Bizim en önemli vasıflarımızdan biri 14 yılda ortaya konulan Türkiye'nin büyüme performansıdır, sürekli büyümesidir. Son 14 yılda Türkiye ekonomisi 9 milyon yeni iş imkanı ortaya çıkardı, hatta 9 milyonu da aşıyoruz. Bu kolay değil. Bu şekilde yüksek istihdam imkanı ortaya koyabilen, bu kadar hızlı büyüyebilen ülke sayısı çok azdır."

"Devalüasyonun olma ihtimali yok"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dolardaki dalgalanmaların normal olduğunu, dalgalı kur politikası uyguladıklarını söyledi. Canikli şöyle dedi:

"Yine bazıları Türkiye ekonomisini karalamaya yönelik çalışmalar yapıyor, ya da söylemlerde bulunuyor. Bunlar doğal dalgalanmalardır. Biz dalgalı kur politikası uyguluyoruz. Yani dövizin fiyatı aşağıda gelir, yukarı da gider. Bunların hiçbiri devalüasyon değildir, devalüasyon olmayacak. Türkiye'de teknik olarak devalüasyonun olma ihtimali de yoktur. Zaten piyasa şartları çerçevesinde anlık olarak dalgalanıyor. Bugün yukarı çıkar, yarın tekrar çıkar. Baskı altına aldığınız zaman, baskı altına alan modelleri uygulamaya kalkıştığınızda belli süre baskı altında kalır, şişer, daha sonra da sıkışan gazın etkisiyle patlar. Bu sistemde öyle bir söz konusu değil. Herhangi bir kaygı durumu kesinlikle söz konusu değil. Türkiye'nin bütün finansal sistemi, bankacılık sistemi öyle bir test edildi ki, o kadar güçlü olaylarla test edildi ki, hiçbirinde yıkılmadı. Bundan sonra da zaten daha kötüsü olmaz."

TMSF'ye devredilen şirket sayıyı 594

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'ye devredilen şirket sayısının bugün itibariyle 594 olduğunu da belirterek şöyle devam etti:

"Bu ekonominin gerçekten güçlü kalması için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Fethullahçı Terör Örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi noktasında ve teröre finansman sağlayan şirketlerle mücadele çerçevesinde yargı tarafından yapılan bir işlem var. Bu şirketlere kayyum tayin ediliyor. Çünkü Fetullahçı Terör Örgütü'ne para desteği sağlamış ya da onun parasını aklamış olan firmalarla ilgili doğal olarak mevzuatımıza göre bu suçtur. Bunların tespiti için bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede birçok firmayla ilgili operasyonlar gerçekleştiriliyor, kayyumlar tayin ediliyor. Biz de ekonominin olumsuz yönde etkilenmemesi ve bu firmaların üretimlerinin zarar görmemesi için çalışma yaptık. TMSF tarafından yönetilmesi şeklinde bir karar verdik ve onunla ilgili adımlar atıldı. Çok da iyi oldu. Eğer bu adımlar atılmamış olsaydı, bu şirketler çok zor durumda kalmış olabilirdi. Mali açıdan sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirlerdi ve bu da ekonomimize belli oranlarda zarar verebilirdi. Ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bugün itibariyle TMSF'ye devredilen şirket sayıyı 594'tür ve 594 şirkette artık TMSF'nin o güçlü, kendini daha önce ispat etmiş kaliteli yönetiminin güvencesi altındadır. O noktada mahkeme sonuçlanana kadar faaliyetine devam etmesinde fayda görülen bu şirketler en iyi şekilde yönetilecektir."

Toplu Konut İdaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın stat ile ilgili bilgiler vermesinden sonra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, milletvekilleri, Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, stadın temeline ilk harcı dökecek olan butona bastı.