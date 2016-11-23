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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Canikli: TL üzerindeki baskı, küresel sebeplerden kaynaklı

"Kriz gelmeyecek"

23 Kasım 2016 20:16

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TL üzerindeki baskı ağırlıklı olarak küresel sebeplerden kaynaklı" dedi ve TL'nin değer kaybının hiçbir şekilde makro göstergelerde kalıcı hasar bırakmayacağını söyledi. 

Canikli "Piyasa bu değişimlere kısa sürede uyum sağlar ve yoluna devam eder" dedi. 

Canikli şu ifadeleri kullandı:

- TL'de dalgalanmanın dalga boyunun rahatsız edici noktaya gelmesini engelleyen çok neden var, bunlardan biri Türkiye'deki yabancı yatırımcıların varlığıdır. Yabancı yatırımcılar TL'deki dalgalanmanın boyutunu sınırlıyor.

- Son günlerde kriz tellallığı yapılmakta. Onların beklediği kriz gelmeyecektir. 

- Şu an içinde bulunduğumuz dönemde dalgalanmanın boyu öncekilere göre daha alt seviyede.

- Gereken kararlar alınacaktır, kimsenin tereddütü olmasın. 

- Kriz tellallığı bazı yatırımların geri çekilmesine neden oldui, yatırım ve tüketim talep kararlarının ertlenemesi en olumsuz davranış olur.

- Türkiye bütçe ve mali disiplinden taviz vermeden kararlıkla hassasiyetini sürdürmekte.

- Bankacılık sektörü çok güçlü konumda.

- Büyüme istihdam dostu büyümedir. Son 14 yılda 9 milyonun üzerinde yeni istihdam alanı oluştu. 

- Türkiye finansal sistemi bu tür dalgalanmaları ortadan kaldırabilecek bir kapasiteye sahip. 

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