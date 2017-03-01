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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Canikli: Kredi derecelendirme kurumları mermilerini tüketti

"Siyasi bir projenin parçası, bunlar da bu alanda yürüdüler ama başaramadılar"

01 Mart 2017 09:57

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin kredi puanını düşüren kredi derecelendirme kuruluşları hakkında "Geldiğimiz noktada derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik mermilerini tükettiler, atışları kalmadı" diye konuştu.

Bloomberg HT televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan Canikli, "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" ödemeleri kapsamında 460 bin KOBİ'ye kredi vereceklerini, bunun miktarının 20 bin lira ile 50 bin lira arasında değişeceğini söyledi. Burada müracaat edip de şartları taşıyanlarının tamamına kredi imkanı tanıdıklarını vurgulayan Canikli, söz konusu kredilerin toplam tutarının 10.8 milyar lira olacağını bildirdi.

Canikli,  "Cumhuriyet tarihinde KOBİ'lere yönelik bu kadar büyük hacimli, faizsiz bir kredi mekanizması hayata geçirilmedi" dedi. Burada mikro ölçekli KOBİ'lere öncelik verdiklerini anlatan Canikli, "Yıllık cirosu 1-250 bin lira arasında olan şartları taşıyan 323 bin KOBİ'miz var. Bunların tamamına bu imkanı tanıyoruz" diye konuştu.

"Fitch kararının ardından lira yüzde 8 değerlendi"

Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk bankacılık sistemine yönelik kararlarına ilişkin soru üzerine de bu kararların izah edilemez olduğunu söyledi. Türk bankacılık sisteminin 2008 krizinden bugüne kadar tahribata uğramadan geldiğini belirten Canikli, bu dönemde bankalara destek amacıyla kamu kaynağı aktarılmadığına işaret etti.

Bu kararın, AB Komisyonu'nun Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici içeriğinin AB ile uyumlu olduğunu duyurduğu günde alındığını kaydeden Canikli, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının son 4-5 aylık dönem içerisinde Türkiye'nin ülke notu yada diğer reel kuruluşlar, bankalarla ilgili verdikleri kararların hiçbirinin rasyonel olmadığını söyleyebiliyoruz. Siyasi bir projenin parçası, bunlar da bu alanda yürüdüler ama başaramadılar. Bu çok önemli. Geldiğimiz noktada derecelendirme kuruluşları artık Türkiye'ye yönelik bütün mermilerini tükettiler. Artık atışları kalmadı. En kötüsünü söylediler ama inandırıcılıkları kalmadı. Fitch'in ülke notunu indirmesinin ardından çok yüksek seviyede dolar fiyatı bekliyorlardı. O tarihten bugüne kadar da Türk lirası yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Bu piyasaların derecelendirme kuruluşlarının kredibilitesinin olmadığı yönündeki haykırışıdır" ifadesini kullandı.

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