Başbakan Yardımcısı Canikli: Gülmen ve Özakça için işe iade sözü vermedim

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın göreve iade edilmesi yönünde açıklama yaptığı iddiasını yalanladı. Canikli, "Bizim onlara iade vaadinde bulunmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla onlara iade noktasında söz verildiği veya o anlama gelecek açıklamalar yapıldığı şeklinde bilgi kesinlikle doğru değildir" dedi.

Gülmen ve Özakça, "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanmışlardı.

Canikli, Gülmen ve Özakça’nın anneleri ve Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça’yla görüştüğü ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda iki eğitimcinin durumunun ilk görülecek dosya olması için söz verdiği öne sürülmüştü. Bu iddia, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmasına ilişkin Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin ifade sorgu zaptına dayandırılmıştı.

"OHAL komisyonuna gitmelerini söyledik"

Canikli, konuyla ilgili taleplere yönelik araştırma ve inceleme yaptıklarını belirterek, “Söz konusu şahıslarla ilgili (Nuriye Gülmen ile Semih Özakça) göreve iade edilecekleri ya da edilmeleri gerektiği yönünde hiçbir açıklamamız olmamıştır. Olamaz da zaten” dedi.

KHK’larla ihraçlar için OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu adres gösteren Canikli, “Bu gelişme çerçevesinde açlık grevini sonlandırarak itirazlarını, yargı yolu da açık olmak üzere OHAL işlemlerini inceleme komisyonuna yapmaları çağrısında bulunulmuştur” diye konuştu.

"İade vaadi söz konusu değil"

Gülmen ve Özakça’nın ‘terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı’olduğunu savunan Canikli, iade vaadinde bulunduğu iddiasını reddetti: “Bu bilgiler ışığında bizim onlara iade vaadinde bulunmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla onlara iade noktasında söz verildiği veya o anlama gelecek açıklamalar yapıldığı şeklinde bilgi kesinlikle doğru değildir.”