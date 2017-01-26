Başbakan Yardımcısı Canikli: En dibi gördük, artık yükseliş başladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, dün akşam Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) katıldığı programdaki konuşmasında, "Dalgalanmanın en dibini gördük. Artık yükseliş başladı. Kalıcı tahribat yok. Bundan sonra dalgalanma biraz daha sakinleşecek onu görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin son dönemde jeopolitik ve bölgesel risklerinin de hızla azaldığını söyleyen Canikli, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye’de siyasi barışın sağlanmasının çok uzakta olmadığını söylememiz büyük bir iyimserlik olmaz. Orada işlerin yoluna girmesiyle, bölgeye ticaret adeta patlayacak. Bu bölge zaten talebin tüketimin çok yoğun olduğu bir bölge. Yeni fırsatlar ve talepler ortaya çıkacak."

"Kredi kefaletinde sıkıntı olursa..."

Hükümetin 2016 sonunda firmaların piyasada nakit sıkıntısını rahatlatmak için oluşturduğu kredi hacmine başvurular konusunda da Canikli, "Bugün itibarıyla toplam talep 40 milyar lira. Ama bizim hacim 250 milyar lira. Bu nedenle önümüzde finansal sıkıntısı olan firmalar olursa bu fon marifetiyle yine bunu gideririz" dedi.

Canikli bu kredi imkanından her firmanın yararlanacağını da belirterek, şöyle devam etti:

"Bankalara en ufak hayat emaresi olan bir firmaya kesinlikle destek verip ayağa kaldırmalarını söyledik. Burada inisiyatif bankada değil bizde. Bankalara bir risk yok. Kefaleti Hazine veriyor. Bütün bunlara rağmen bir sıkıntı olursa anında müdahale ederiz."

"En geç önümüzdeki hafta uygulama başlayacak"

Kredi başvuru taleplerini toplamayı sürdürdüklerini de belirten Canikli, "En geç önümüzdeki hafta uygulama başlayacak. Bankalar taleplerin hepsini yerine getirecek" ifadesini kullandı.

Türk bankalarının aktiflerinde fiktif varlık bulunmadığını, bu nedenle yaşanan şoklara karşın bankalara kamudan kaynak aktarılmadığını vurgulayan Canikli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kamunun borçluluk oranı yüzde 27. Tam da bu nedenle devlet gerektiği zaman piyasaya harcama yoluyla kaynak aktarma imkanına sahip. Reel sektörün ihtiyacı olduğunda altyapımız mevcut."

"Türk ekonomisi Trump'tan etkilenmez"

Canikli, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin Türk ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğini belirtirken de, "Trump dönemi Avrupa’nın aleyhine olacak. Çünkü Trump'ın oradaki ekonomik aktiviteleri daraltacak söylemleri söz konusu. Ancak Türkiye ekonomisi Trump’tan olumsuz etkilenmeyecek. Tam tersine siyasi ve ekonomik anlamda olumlu etkiler öngörüyoruz" dedi.

"AB'den 2016 kaybımızı bu yıl alacağız"

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik mal ve hizmet ticaretinde önümüzdeki dönem önemli artış beklediklerini de söyleyen Canikli, "AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi bir noktaya geldi. En geç 2018’de sonuçlandırılması hedefleniyor. AB de istekli. Oraya yönelik de karşılıklı ticaretin geliştirilmesi noktasında da büyük bir alan açılacak böylece. Ayrıca turizm noktasında AB ülkelerinden 2016'da yaşadığımız kaybımızı bu yıl alacağız" dedi.

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