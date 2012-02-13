Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Savcı görevini kötüye kullandı

Arınç, muhalefetin “hukuk ihlali” eleştirileri için ise “Herhalde Kılıçdaroğlu öyle düşünse deve güreşi izlemeye gitmezdi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MİT mensuplarının ifadeye çağrılmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arınç, KCK soruşturmasını yürüten Sadrettin Sarıkaya'nın Başsavcı'ya "haber vermememesi" ve "görevini kötüye kullanması" nedeniyle görevinden alındığını iafede etti.

Bülent Arınç, “MİT Müsteşarı ile bazı mesupları ilgili olarak İstanbul’da Özel Yetkili Savcının bir talebi oldu. Yasaya uygun olmadığına dair görüşler ifade edildi. Özel Yetkili Savcı, CMK’dan aldığı yetkiyle böyle bir soruşturma başlattığını ifade etti. Ancak Başsavcı’ya haber vermemesi ve görevini kötüye kullanması nedeniyle soruşturma dosyası elinden alındı. Hazırlanan tasarı yarın Adalet Komisyonu’nda görüşülecek, Genel Kurul’da da son şeklini alacak" dedi.

Teklifin hazırlanmasında Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in önemli rol oynadığını belirten Başbakan Yardımcısı Arınç, "Başsavcıvekilinin açıklamasından haberim yok. Bu konunun yeni bir kanunla daha anlaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Adalet Bakanı’nın ön planda ve belirleyici olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Tasarıyla hukuk ihlali yapıldığı yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Arınç, şöyle konuştu: "Muhalefetin eleştirilerini okuyorum. Eleştiriler olacaktır, bunlar değerlendirilecektir. Herhalde muhalefet de çok büyük bir hukuk ihlali olduğunu düşünmüyordur. Eğer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öyle olduğunu düşünse, işini gücünü bırakıp deve güreşi izlemeye gitmezdi. Görüşmeleri kitlemek, ilkel bir davranış olur.”