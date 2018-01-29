Başbakan Yardımcısı Bozdağ : (Zeytin Dalı Harekatı)  süre tayin etmemiz mümkün değildir (2)

Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekâtı\'nın süresiyle ilgili olarak, \"Bu harekât sınırlı bir harekâttır, kapsamı bellidir. Kapsamı, Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur, güven ve istikrar sağlanıncaya kadar, oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar devam edecektir. Buna bir süre tayin etmemiz mümkün değildir\" dedi.

Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mescid-i Aksa ve Kudüs\'ün önemine dikkat çekmek amacıyla İstanbul\'da düzenlenen \'Vahyin Kutsandığı Şehir Kudüs\' konulu toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bozdağ, Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFRİN HAREKÂTI\'NIN HEDEFİ

Bekir Bozdağ, Türkiye\'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemenin akıl kârı olmadığını söyledi. Bozdağ, \"Afrin Harekâtı\'nın hedefi, Afrin\'deki PKK, KCK, PYD ve YPG ile DEAŞ terör örgütlerini ve teröristlerini temizlemektir. Burayı güvenli bir bölge haline getirmek ve terörden arındırmaktır. Türkiye\'nin ve Suriye\'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin tehdit edilmesine son vermektir. Yanı başımızda terör yuvalarının güçlenmesini engellemektir. Sadece Türkiye ve Suriye\'yi değil İran\'ı Irak\'ı, bölgede yaşayan bütün İslam ülkelerindeki huzur ve barışı tehdit eden bir oluşumun önüne geçmektir\" dedi.

\"TÜRKİYE\'YE BAŞKA ÇARE BIRAKMAMIŞLARDIR\"

Bozdağ, \"Amerika, Rusya, Almanya ve Fransa veya başkaca bir ülke, kendi sınırı boyunda kendini bölmek için 40 yıldır mücadele veren bir terör örgütünün devletleşmesine ve ülkesini tehdit etmesine rıza gösterir mi? Sınırımızdan 700\'ü aşkın saldırı oldu. Pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Askerimize, polisimize saldırılar oldu. Türkiye bütün bunlar hakkında uyarılarını yaptı ama dinlemediler. O nedenle Türkiye bu adımı atmak zorunda kalmıştır. Bu adım, Türkiye\'nin ihtiyari bir tercihi değildir, zorunlu bir tercihidir. Türkiye\'ye başka çare bırakmamışlardır. Diplomatik bütün kanallar denendikten sonra Türkiye bu adımı atmak zorunda kalmıştır ve bu adım nihâi hedefleri gerçekleştirinceye kadar devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

ZEYTİN DALI HARERÂTI\'NIN SÜRESİ

Zeytin Dalı Harekâtı\'nın süresiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bekir Bozdağ şunları söyledi:

\"Biz, \'sınırlı\', \'süreli\' olsun diyenlere çok net söylüyoruz; zaten bu harekât sınırlı bir harekâttır, kapsamı bellidir. Kapsamı, Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur, güven ve istikrar sağlanıncaya kadar, oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar devam edecektir. Buna bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi ne belirleyecek? Bu süreyi Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıya ulaşması belirleyecektir. Hava ve arazi şartları, mücadele sırasında yaşanan hadiselerin hepsi bu harekâtın süresini etkileyici şeylerdir.\"

\"BU HAREKÂTIN KISA SÜREDE BİTMESİNİ İSTEYENLERDEN BİZİM DE BİR İSTEĞİMİZ VAR\"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, \"Bu harekâtın kısa sürede bitmesini isteyenlerden bizim de bir isteğimiz var. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir. Aynı zamanda NATO\'nun sınırlarını korumaktadır. NATO\'nun sınırlarını koruyan Türkiye\'yi, NATO\'nun silahlarıyla bir terör örgütünün daha fazla vurmasına göz yummayın. Bir NATO ülkesi, bir başka NATO ülkesinin verdiği silahlarla vuruluyor ve kimse de çıkıp \'sen bunu yapamazsın\' demiyor. Onun için bu harekâtın süresi için Türkiye\'nin kimsenin aklına ihtiyacı yoktur. Süre, teröristlerin sonuncusu etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. 1 gün olur, 10 gün olur; bunu biz de tam belirleyemeyiz. Bunu şartlar belirleyecektir\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİR, BÖLGEDE KALICI HİÇ DEĞİLDİR\"

Bekir Bozdağ, Afrin operasyonunun başarıya ulaşmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin çekileceğinin altını çizdi. Bozdağ, \"Bu harekâtı toprak kazanmamak için yapmadığımızı herkes biliyor. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir. Bölgenin yönetimi bu teröristlerden alındıktan sonra bölgede yaşayan gerçek sahiplerine bırakılacaktır\" şeklinde konuştu.

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