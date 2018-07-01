Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yeni dönemde cinsel suçlara kimyasal hadım uygulanacak

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 22 Haizran'dan bu yana aranan ve önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

Eylül’ün Uzunbeyli köyündeki komşuları Uğur K. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Eylül’ün cansız bedenine de köyün bir kilometre dışındaki elektrik direğinin dibinde gömülü halde ulaşılmıştı. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül, dün (1 Temmuz 2018) toprağa verildi. Otopsisinde vücudunda kesici delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlendi. Muayene tutanağında Eylül’ün bir ayağında kırık da tespit edildi.

TIKLAYIN - 8 yaşındaki Eylül'ün otopsi raporudan: Cinsel istismara uğradı, boğularak öldürüldü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin olarak, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuya ilişkin oalrka yeni bir açıklamada bulundu. Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:



"Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Bu konuda da kararlı adımlar atacağız. Cezaların artırılması konusunda da adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuzu da sunmuştu. Ben de sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı, yeni dönemde meclisimiz inşallah bu teklifi hızla yasalaşacaktır."

"Ronaldo, Messi gitti, Kılıçdaroğlu gitmiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Şimdi Ronaldo kaybetti, gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımı bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor" ifadesini kullandı.

Bodağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gözden geçirmesini isteyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti yüzde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alıyor. AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı yaklaşık yüzde 53 ile ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP'nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve ondan 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp Genel Başkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bunun hesabını bizim soracak halimiz yok, bunun değerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazanını belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan demek isterim ki milletin aklıyla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."