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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kurmaya çalıştıkları çatı başlarına yıkıldı

"Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır"

29 Nisan 2018 21:13

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar" sözleriyle değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalmasın diye.

Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi."

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