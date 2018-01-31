T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: KHK'larla 110 bin 778 kişi ihraç edildi

"Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur"

31 Ocak 2018 15:03

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan KHK'lar ile 110 bin 778 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

"Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604" diyen Bozdağ, "Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür" bilgisini verdi.

Şu ana kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 105 bin 151 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Bozdağ, "Komisyon, bin 562 kişi hakkında karar vermiş, bu kararlardan 41'i hakkında 'kabul', diğerleri 'ret' şeklinde. Ret kararları, bazı mahkemelerin görevsizlik kararlarına ilişkin olup, işin esası incelenmeyip, 'siz görevlisiniz' diyen kararlar." dedi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var." 

ETİKETLER

Bekir BozdağKHKihraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24