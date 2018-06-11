Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kandil'e operasyon dahil bundan sonraki süreçte hepsi mümkün

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bölgede her an her şeyin olabileceğini söylerken "Daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bozdağ, "Hepimiz biliyoruz ki karenin dışında da olsa HDP, Millet İttifakı'nın doğrudan müttefikidir. Çok net söylüyorum, burası bir nefret, kin, husumet ittifakıdır, millet ittifakı değil" açıklamasında bulundu.

Bozdağ, Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "Usule uygun olduğu için buradan bir eksiklik çıkarma imkanı yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yaptılar ve orada evrakları tek tek gördüler… Vicdanlı hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanlığı işi usulüne uygun yapmış, kitaba uygun yapmış, doğru düzgün istemiş, eksik olan bir şey yok… Burada ipe un seren ABD tarafıdır' diye açıklama yapmalarını beklerdik. Türkiye, FETÖ/PDY elebaşı, teröristbaşı Gülen'in iadesi konusunda ve Türkiye'ye getirilip yargının önüne çıkarılması konusunda kararlıdır" diye konuştu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın İnce'ye şu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikalı kim, adı ne, unvanı ne, hangi şehirden aradı? Pensilvanya'dan mı yoksa Washington'dan mı New York'tan mı aradı?

Bölgede her an her şey olabilir, daha önce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki süreçte hepsi mümkündür.

Onlar (CHP'liler) Cumhurbaşkanı geldiği zaman Meclis'te de saygısızlık yapıyorlar, oturuyorlar ve ayağa kalkmıyorlar. Bizim devlet geleneğimizde, aile kültürümüzde ve ahlakımızda devletin büyüğü geldiği zaman, devletin başı geldiği zaman, sevelim sevmeyelim, ayağa kalkmak, hürmet etmek ve saygı göstermek vardır ama bunlarda o kültür yok.

İsmail Metin Temel, hem FETÖ'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEAŞ'a, Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dalı Harekatıyla 5 bin civarında teröristi etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçiğin kahraman komutanı.

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bu sistem ülkenin ve milletin bekasını sadece anayasa, kurumlar ve güvenlik birimleri değil aynı zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmiştir."

(Ekonominin yüzde 7.4 büyümesi) Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen içeride ve dışarıdaki herkese en büyük cevap 7.4 şiddetindeki bu cevaptır.

Bu ülkede artık Türkiye'nin iktidarları milletiyle barışık olmak zorundadır. Barışık olmayanlara bu sistem iktidar vermez.

Çok net şekilde, AK Parti parlamentoda yine tek başına, salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekiliyle temsil imkanı bulacaktır.

Eski sisteme dönmenin imkanı yok. Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecektir.

Türkiye, içeride ve dışarıda nerede olursa olsun FETÖ'cü teröristlerin enselerinde olmaya devam edecektir.