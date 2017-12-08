Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Her tür kriz ve çatışmanın birinci derecede faili ABD'dir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün ve bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışmanın birinci derecede failinin ABD yönetimi olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve İsrail'in kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, "Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz" dedi.

Kudüs'ün geçmişi ve bugünüyle Müslümanların kutlu bir şehri olduğunu vurgulayan Bozdağ, Kudüs'ün kıyamete kadar da Müslümanların kutlu bir şehri olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının, Kudüs'ün, Filistin'in başkenti ve Müslümanların kutlu şehri olma vasfını asla değiştiremeyeceğine işaret eden Bozdağ, "ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, kırılgan da olsa devam eden barış sürecini sona erdirmiştir. Bu kararıyla ABD yönetimi, her tür kriz, kaos ve çatışmanın tohumunu ekmiştir. Artık bölge barışa değil kriz, kaos ve çatışmalara gebedir" ifadesini kullandı.

İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da kararı protesto eden Filistinlilere müdahalesine değinen Bozdağ, şunları yazdı:

"Bugün yaşanan, bundan sonra yaşanacak her tür kriz, kaos ve çatışma ile bunların sonucunda meydana gelecek bilumum olumsuzlukların birinci derecede faili, sorumlusu ABD yönetimidir. Bugün Mescid-i Aksa, Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı İsrail'i, buna sebep Trump yönetimini kınıyoruz. İsrail'i aklıselim ile hareket etmeye ve şiddete son vermeye davet ediyoruz."