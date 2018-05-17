Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Hakan Atilla davasında hukuk çiğnendi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'de görülen Hakan Atilla davasına ilişkin olarak, "Mahkeme hukuku çiğnedi, adil yargılama yapmadı, önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı" dedi.

Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir. Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez."