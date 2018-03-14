Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Din reyting için kullanılacak bir malzeme değildir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamasına ilişkin "Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar." diye konuştu.

"Din reyting için kullanılacak bir malzeme değildir"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, şöyle devam etti:

"Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir.

Din fazla tık alma, yarışa girme konusu hiç değildir. Din taraftar toplamak için, şöhret olmak için kullanılamaz ve haksızlığa, ahlaksızlığa kılıf bulmak için de kullanılamaz. Servet edinmek için de kullanılamaz ama maalesef şu anda sosyal medya hesaplarına baktığınızda pek çok şeyi oralarda da görüyoruz."

"Bu ülkede ehlisünnetçilik yapan, başka mezhepçilik yapan da yok"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Biz 'İslam alimi' diye biliriz, öyle derler, 'tasavvuf ehli', 'gönül ehli', 'ilim irfan ehli' diye biliriz ama şimdi mezheplerle ilgili dernekler, vakıflar kurmaya gayret edenler var. Yapmayın, etmeyin, bu memleketin içerisine fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyin. Bu ülkede ehlisünnetçilik yapan yok, bu ülkede başka mezhepçilik yapan da yok" diye konuştu.