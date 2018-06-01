Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Ben hacıyım" diye geziyor Muharrem Bey

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ''CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey'' ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgaz'ta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Millet, eskiye dönüşe, yeniden parçalı iktidarlar dönemine, yeniden Ankara'da kirli pazarlıkların olduğu döneme dönüşe izin vermeyecektir. Yeni dönemde de güçlü bir şekilde aziz millet Türkiye'nin rotasını çizecektir'' diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Bozdağ şöyle konuştu:

''CHP'lileri camide, türbede, seçim vakti dua ederken pek o kadar görmezdiniz ama şimdi 'Ben hacıyım' diye geziyor Muharrem Bey. 'Beni babam imam hatibe götürüyordu ama yolda öğretmen karşıma çıktı, ben başka okula gittim' diyor. Niye bu noktaya geldi? Seçim nedeniyle geldi.

Sayın İnce'yle grup başkanvekilliği yaptık. Ben de makam arabasına bindim, o da makam arabasına bindi. Ben bir gün Meclis'e bisikletle geldiğini görmedim, gören de yok. Ama seçim var, 'Milleti nasıl aldatırız, bisikletle gezersek aldatırız.' Şimdi özel uçak tutmuşlar, bütün illere özel uçakla gidiyor. Niye bisikletle gitmiyorsun? Traktörle, at arabasıyla git. Bunlar tamamen gayri samimiler.''