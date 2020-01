Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AK Parti'yi çekerseniz Türkiye, siyasal olarak paramparça olur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "AK Parti, bugün Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin tam da çimentosudur. AK Parti'yi Türkiye'nin siyasi hayatından çekin, siyasal olarak paramparça olmuş bir Türkiye haritası görürsünüz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere AKP Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ile kente gelen Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı, Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AKP 24. Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AKP Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve kurum müdürleri karşıladı.

Beraberindekilerle valiliğe geçen Bozdağ, şeref defterini imzaladı, Vali Elban'dan brifing aldı.

Bozdağ, valilikte yaptığı konuşmada, Ağrı'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere geldiğini belirtti ve kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi için Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bozdağ, partililer tarafından karşılandı.

"Türkiye'nin her yerinde AK Parti var"

Bozdağ, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti kongrelerinin, bugüne kadar diğer partilerin kongereleri gibi kavganın, tokadın ve sandalyelerin yarıştığı kongreler olmadığını söyledi.

AK Parti kongrelerinin büyük demokratik olgunluk içinde, bayram ve şölen havasında yapıldığını ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin Türkiye siyasetine getirdiği pek çok yenilik ve güzellik var. Siz bu yenilikleri ve güzellikleri hep gördünüz, inşallah bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Türk siyasetinde birliğin, dirliğin, beraberliğin ve birlikte Türkiye olmanın merkezi, adresi AK Parti olmuştur. AK Parti, sadece bir ilin, ilçenin veya bölgenin değil, Türkiye'nin tamamının partisidir. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi, bazı kıyı şeridi illerimizde, bazı içerideki illerde var. MHP, nokta nokta bazı yerlerde var. HDP, bazı illerde ve birkaç bölgede var ama Türkiye'nin her yerinde olan AK Parti dışında bir parti yok. Her yerde teşkilatı olan, her yerde halkın seçtiği temsilcileri olan, 81 ilin neredeyse tamamında milletvekili olan parti, AK Parti'dir."

"AK Parti'yi çekerseniz Türkiye, siyasal olarak paramparça olur"

Bozdağ, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde bulunmasının milletin ortak dilinin, hissiyatının, duygusunun yakalandığı anlamına geldiğine dikkati çekerek, AK Parti'nin olduğu gibi göründüğünü ve her kesime aynı yaklaşımda bulunduğunu dile getirdi.

Ağrı'da vatandaşlardan alkış alan konuşmayı batıdaki bir ilde başka şekilde yapmadıklarını anlatan Bozdağ, "AK Parti, bugün Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin tam da çimentosudur. AK Parti'yi Türkiye'nin siyasi hayatından çekin, siyasal olarak paramparça olmuş bir Türkiye haritası görürsünüz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye düşmanlık yapanların birçok nedeni bulunduğuna işaret eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bu düşmanlık nedenlerine girsek bitiremeyiz ama bilesiniz ki bunlardan en önemlisi, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'nin birliğini siyasal anlamda tesis eden ve iktidar olarak da bu birliğin içini dolduran icraatlarıdır. Diğer partilerin yaptığını yapan bir AK Parti olsaydı, hiç kimse bize düşmanlık etmezdi. Dışarıdaki güçler, şunlar, bunlar, hiçbiri bir araya gelmezdi ama şimdi dikkat edin, hepsi bir araya geliyor. Ne için? AK Parti'yi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığından indirmek için. Peki ben soruyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bu millete, devlete hangi kötülüğü yaptı veya hangi ihaneti yaptı da herkes böylesi bir düşmanlığın içine giriyor?"

"Uçak gibi giden hızlı trenlerle Türkiye birbirine bağlandı"

Bozdağ, Türkiye'deki üniversite sayısını 76'dan 185'e çıkardıklarına dikkati çekerek, 81 ilde üniversiteler kurulduğunu söyledi.

Ağrı'ya çok güzel bir üniversite yapıldığını belirten Bozdağ, şunları dile getirdi:

"Türkiye'nin bütün illerine üniversite kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti, Türkiye'ye ihanet mi etti, iyilik mi etti, kötülük mü etti? Türkiye'nin yolları yoktu, Ağrılılar daha iyi bilir. Buradan benim ilimden geçip Ankara'ya tek şeritle ne zahmetle gittiğinizi hepiniz biliyorsunuz. Şimdi otoban gibi yollarda Ankara'ya gidiyor musunuz? Sadece Ağrı'da değil, 81 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladık.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkeye iyilik mi etti, hizmet mi etti yoksa ihanet mi etti? Kara treni bazı illerimiz görüyordu, 'Onu da sökelim.' diyorlardı. Bir yandan bunu konuşan bir Türkiye vardı. Şimdi AK Parti geldi, kara trenin bütün yollarını rehabilite etti, yeni raylar döşendi. Onun dışında hızlı trenle Türkiye'yi buluşturdu, uçak gibi hızlı giden hızlı trenle Türkiye'nin illerini yeniden birbirine bağlamaya başladı."

"Bu kadar hizmeti yaptık da millete ihanet mi ettik?"

CHP'nin Onuncu Yıl Marşı'nda Türkiye'yi on yılda demir ağlarla ördüklerini söylediğini anımsatan Bozdağ, "Sen bir bak bakalım, 16 yılda demir ağlarla nasıl örüldü Türkiye. Birbirine bağlandı ve muhteşem bir noktaya doğru Türkiye gidiyor. 26 havaalanını 54 havaalanına çıkardık. Her zenginin binemediği hava yolunu şimdi gariban Ağrılının bindiği havayoluna, Erdoğan dönüştürdü de bu millete ihanet mi etti? Bolu Tüneli vardı, 'Patates mi koyalım yoksa başka bir depo mu yapalım?' diye konuşuluyordu. Bir tünel yapmayı beceremediler. Şimdi ne tüneller yapıldı. Bolu, Ovit Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya'yı biz yaptık. Dağların altından denizin dibindeki karayı bulup, onun altından tüneller geçirdik de bu devlete, millete ihanet mi ettik?" diye konuştu.

Bozdağ, geçmişte sağlıkta birçok dram yaşandığını hatırlatarak, ambulansların köylere ve şehrin mahallelerine bile gitmediğini anlattı.

Torpille vatandaşların ayağına giden ambulansın deposuna vatandaşların kendi cebinden yakıt doldurduğunu anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Koca Yozgat'ta 5 ambulans vardı ama doğru dürüst çalışan ambulans sayısı 2 idi. Acil bir vakada Azrail ile başbaşa bırakan bir hükümet, icraat vardı. Ne oldu? Havadan, hava ambulansları, helikopter, uçak ambulansları, paletli ambulanslar, her yerden hastayı köyden de mezradan da dağın zirvesinden de alıp Ankara'ya, İstanbul'a götüren bir Türkiye var.

AK Parti, Cumhurbaşkanımız sağlıkta böyle bir devrim yaptı da bu millete ihanet mi etti? Şehir hastaneleriyle Türkiye'yi donattı."