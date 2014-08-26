Başbakan Yardımcısı Arınç istifasını mı sundu?

Yeni kabinede görev alıp almayacağı sorulan Bülent Arınç, "Yeni bir başbakan geliyor. Yeni başbakan hükümetini teşkil edecektir. Mutlaka çalışma arkadaşlarını kendisi seçecektir. Ona da imkan sağlamak için bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım. Herşey yeni başbakanımızın takdirinde." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Radikal’de yer alan habere göre Arınç, bu açıklamasının bir istifa olarak mı anlaşılması gerektiğini sorulması üzerine ise "Nasıl istersen anla. Yorum serbest. Doğru olanı yaptık. Usul böyledir. Yeni başbakanımız varsa, yeni başbakanımızın kendi ekibini seçme hakkının verilmesidir. Bu, hem bir önceki başbakanımız için sağolsun o bizi tercih etmiş, başbakan yardımcısı olarak görevlendirmiştir. Hem ona bir teşekkür hem de yeni başbakanımıza rahat olun, çalışma arkadaşlarınızı rahatlıkla seçin. Biz size de teşekkür ediyoruz dedik. Bu, benim için güzel bir şey" cevabını verdi. Arınç'ın bu cevabı, istifa dilekçesini vermiş olması olarak yorumlandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez özel gündemle toplanan 61. hükümetin bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Bülent Arınç, bir basın toplantısı düzenledi. Burada gazetecilerin sorularını da cevaplayan Arınç'a, yeni kabinede yer alıp almayacağı da soruldu.

İstifa açıklaması olarak yorumlandı

Arınç, kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde cevapladı:

"Çok güzel soru. 12'den vurdun. 5 yıl meclis başkanlığı yaptım, 5 buçuk yıldan beri de başbakan yardımcısıyım. Nezaketen de olsa bir gerçeği ifade etmemiz gerekir. Sayın Erdoğan ile bu hükümette bulunduk. Onun gidiyor olmasıyla aslında bizim de ona veda etmemiz lazım. Bu, siyasi etik bakımından da doğrudur. Yeni bir başbakan geliyor. Yeni başbakan hükümetini teşkil edecektir. Mutlaka çalışma arkadaşlarını kendisi seçecektir. Ona da imkan sağlamak için bizim bazı düşüncelerimizi ifade etmemiz gerekiyordu. Ben bana yakışanı yaptım. Herşey yeni başbakanımızın takdirinde. Bugüne kadar çok iyi bakan arkadaşlarımızla çalıştık. Bundan sonra bütün bakan arkadaşlarımızın aynı hedefe mutlaka daha hızlı koşacaklarını düşünüyorum. Şahsımla ilgili takdiri hem bugünkü başbakanımız hem de yarın görevi devralacak başbakanımız en iyi şekilde takdir ederler. Biz onlar için en doğrusunu söylemiş olduk. Umarım dikkate alacaklardır."