Yalçın Akdoğan'dan AB yorumu: Türkiye enayi mi? Üç kuruş vermeden dilleri çözüldü

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, JW Marriott Otel'de düzenlenen "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2016 Mali Destek Programları Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşmasında, Türkiye'nin yeni kurumlar ile insani, kültürel, kamu diplomasisi konusunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Mülteciler konusunda Avrupa Birliği'ne tepki gösteren Akdoğan, "Türkiye'ye akıl veriyorlar. Daha üç kuruş para vermeden dilleri çözüldü konuşuyorlar" dedi.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Akdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yoksa Türkiye'ye dönüp 'aman bu göçmenleri geçirmeyin' demenin tutarlı bir tarafı var mı? Bir taraftan diyorlar ki 'sınırlarınızı açın herkesi alın', öbür taraftan da diyorlar ki 'sınırları kapatın kimseyi geçirmeyin.' Sınırları açıp herkesi alacağız, sınırları kapatıp kimseyi geçirmeyeceğiz. Türkiye enayi mi? Dünyanın akıllısı sizsiniz, Türkiye de ne kadar yük varsa çekecek"

"Türkiye'ye akıl veriyorlar. Daha üç kuruş para vermeden dilleri çözüldü konuşuyorlar. 'Aman bunları alın bu insanlığın gereğidir vicdanlı olmanın gereğidir.' Peki vicdan sadece bizde mi var? Vicdanlı ve insan olmak sadece bizim üzerimize mi yükümlülük, sizin böyle bir sorumluluğunuz yok mu? Siz niye almıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?"

"Bombardımanlar devam ediyor. Kimlerin, hangi insanların üzerine bombalar düşüyor. Teröristlerin mi? Yüzde 5'i bile onların üzerine düşmüyor. Orada ölen insanlar siviller, masumlar. Hastaneler, okullar vuruluyor''