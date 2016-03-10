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Başbakan Yardımcısı Akdoğan Suriyeli mülteci sayısını açıkladı

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

10 Mart 2016 19:30

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısı 2 milyon 733 bin 784, 26 geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli sayısı ise 282 bin 815'e ulaştı" bilgisini verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin, Suriye'den gelen kardeşlerine kucağını açarak, ahlaki ve vicdani bir duruş ortaya koyduğunu, insaniyetin ölmediğini tüm dünyaya göstererek tarihe geçtiğini belirten Akdoğan, Suriye'de siyasi nüfuz mücadelesi veren ülkelerin, yaşanan insani kriz konusunda ne yaptığı veya yapmadığının da tarihin kayıtlarına girdiğini ifade etti. 

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, okulları, hastaneleri, bebekleri ve masum sivilleri bombalayanlardan insani krizin çözüm ortağı olmalarını beklemenin beyhude olduğunu vurgulayarak, "Her ülke kendisine yakışanı yapmaktadır. Biz yaşatmanın, yaraları sarmanın, kucaklamanın tarafında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Akdoğan, "Bugün itibarıyla Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısı 2 milyon 733 bin 784, 26 geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli sayısı ise 282 bin 815'e ulaştı" bilgisini paylaştı.

 

 

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