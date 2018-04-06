Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan 'sentetik uyuşturucu' tepkisi: Hollanda'da üretilip Türkiye'ye getiriliyorsa kötü niyet ararım

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, sentetik uyuşturucu açısından Türkiye'nin transit değil, hedef bir ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Hollanda gibi küçücük bir ülkede sentetik bir uyuşturucu üretiliyor ve Türkiye'ye getiriliyorsa bunun altında ben kötü niyet ararım. Bu hususun üstünde ısrarla duracağız." dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı, yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı.

Akdağ, uyuşturucu mücadelede 2018-2023 yılı için hazırlanan strateji belgesi ve eylem planı hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı.

Dünyada 250 milyonu aşkın kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve ölüm sayıları açısından ise ABD'nin ilk sırada yer aldığını dile getiren Akdağ, ABD'de bir yılda uyuşturucudan hayatını kaybeden kişi sayısının 50 bine yakın olduğunu kaydetti.

Eroin kullanımı açısından Türkiye'nin az riskli ülkeler arasında yer aldığını belirten Akdağ, "ABD başta olmak üzere dünyada bir salgın var, Türkiye ise bu salgının kapısında." ifadesini kullandı.

Akdağ, Türkiye'de yapılan çalışmada 15-64 yaş grubunda en az bir defa kullanan kişi sayısının 1,3 milyon olduğunu söyleyerek, 15-16 ve 19-25 yaş gruplarında da bir çalışma yaptıklarını ve bunların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Akdağ, tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu anlamak açısından her yıl araştırma yapmayı planladıklarını vurguladı.

Arzla mücadele konusunda yakalama oranlarının arttığını aktaran Akdağ, 2014'ten bu yana Narkotim ekipleri oluşturulduğunu ve 50 ilde görev yaptığını, bu yıl tüm illerde Narkotim ekibi oluşturulacağını bildirdi.

Tedavi merkezlerinin sayısını da artırdıklarını ve AMATEM ile ÇAMATEM'lerin üzerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Akdağ, 4 sosyal uyum merkezi açıldığını hatırlattı.

"Sentetik grupların riski fazla"

Ölüm oranlarına bakıldığında ise Türkiye'nin riskli durumda olmadığını ancak son dönemde sentetik gruplarda Türkiye'nin hedef gösterildiğini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:

"Afganistan'da üretilen esrar ya da eroinin bir kısmı İran'da satılıyor, bir kısmı Türkiye'de satılmak isteniyor, bir kısmı da bizim üstümüzden, Avrupa'ya gönderilmek isteniyor ancak yakalama oranlarında oldukça iyiyiz, özellikle Avrupa'dan çok daha iyi durumdayız. Sentetik grupların ise riski daha fazla. Sentetikler açısından Türkiye transit bir ülke olmaktan ziyade hedef bir ülke konumunda. Hollanda gibi küçücük bir ülkede sentetik bir uyuşturucu üretiliyor ve Türkiye'ye getiriliyorsa bunun altında ben kötü niyet ararım. Bu hususun üstünde ısrarla duracağız. Avrupa'dan gelen kısım için hem ciddi iş birliğine hem de bu hususta sesimizi yükseltmeye kararlıyız. Suriye'den gelen kısım var ama bu da Suriye'deki terör odaklarının baskılanmasıyla gittikçe etkisini yitirecektir."

Strateji belgesi 700 saatlik çalışmayla hazırlandı

Uyuşturucu ile mücadele strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda, önce ellerindeki kaynakları, ardından ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini incelediklerini anlatan Akdağ, politika laboratuvarları oluşturduklarını, bu çalışmalar kapsamında amaçları belirlediklerini kaydetti.

Akdağ, strateji belgesinin 132 kişinin 28 toplantı, 700 saat çalışarak ortaya çıktığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu kullanım oranlarının düzenli yapılacak saha çalışmaları ve atık su analizi gibi yöntemlerle sürekli takibi yapılacak. Arz ile mücadele alanında uluslararası iş birliklerine, organize uyuşturucu suç örgütlerine, gümrük kapılarının yakın takibine, ölüm sayılarındaki oranı giderek artan sentetik kannabinoidlere, özel stratejilere, internete ve kargo üzerinden satışlara odaklanılacak. Eğitim alanında oluşturulan standardize eğitimleri toplumun her kesimine yaygınlaştırılacak. Tedavi alanında uzun süreli rehabilitasyon ve sosyal uyumun dahil olduğu bütüncül tedavi modeli oluşturulacak."