Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan kur açıklaması: AKP ve Erdoğan'ın yükselişi engellenmeye çalışılıyor

Dolar/TL'nin 4,92 seviyesine kadar çıkmasının ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan geldi. Akdağ, "Dövizin yükselmesiyle ilgili olarak tedbirler alınmaya devam edilecek. Belli çevreler Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişini engellemek istiyor”

“Biz bugün hükümet olarak nasıl belli tedbirler alıyorsak, 24 Haziran’dan sonra da bu tedbirler devam edecek" diyen Akdağ, “Ekonominin geleceği açısından da istikrarlı bir dönemin önemi çok büyük. Yamalı bohça bir CHP, İYİ Parti, SP ile Türkiye’nin bir geleceği yok. Ekonomide zorluklar var, bu zorlukları aşmak için gayret gösteriyoruz. Bu zorlukları aşmanın adresi de Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’dir.” ifadesini kullandı.



