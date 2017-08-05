Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor, müftü niye kıymasın

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyle ilgili tartışmalara yanıt verdi. Akdağ, “Bu hususta gereksiz tartışma açanların dönüp dünyaya bakması gerekiyor. Avrupa ülkelerine baksınlar, oralarda papazlar nikah kıymıyor mu? Ne oluyormuş papaz nikah kıydırıyor da müftü niye kıydıramıyor? Sorunun cevabı çok basit. Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın?" dedi.



Erzurum'da konuşan Akdağ, kimseye zorla bir şey yaptırılmadığını ifade ederek, “Kimseyi müftüye git nikah kıydır diye zorlayan bir kanun yok. Mevcut sistem zaten devam ediyor ama arzu edenler müftüye de kıydırabilecekler. Bu vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Bu aslında nikah memurları ve belediye başkanının da işini kolaylaştırıyor. Özellikle yaz mevsimlerinde garibim evlendirme memurları ve belediye başkanları beş dakika oturamıyor, o salondan öbür salona koştur dur. Yani ne gereği var?” dedi.



Tartışmalara bir örnekle değinen Akdağ, “Bu hususta gereksiz tartışma açanların dönüp dünyaya bakması gerekiyor. Amerika’ya baksınlar, Avrupa ülkelerine baksınlar, oralarda papazlar nikah kıymıyor mu? Ne oluyormuş papaz nikah kıydırıyor da müftü niye kıydıramıyor? Sorunun cevabı çok basit. Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın? Tabii ki kıydırabilir ne zarar var bunda. Türkiye’deki insanların birçoğu resmi nikahı ya eş zamanlı başka dini nikahla buluşturuyorlar ya da onu zaten öyle addediyorlar. Müftülerin nikah kıyacak olması herkesin işini kolaylaştıracak bir husustur, bunu tartışanlar beyhude tartışıyorlar” diye konuştu.