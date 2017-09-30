Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC’de yapısal dönüşüm programı çalışmasına katıldı

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 30 Eylül, (DHA)- KKTC’ye günü birlik ziyaret gerçekleştiren Akdağ ve beraberindeki heyet, Yapısal Dönüşüm Programı II. Gözden Geçirme Çalışması’nın son gün toplantısına katıldı. Akdağ, 25 Eylül’den beri devam eden toplantı hakkında teknik heyetten bilgi aldıktan sonra, 2. Ekonomik Programı Gözden Geçirme Toplantıları’nın kapanış oturumuna girdi. Toplantıda KKTC Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Akdağ: “Mesafe almışız ama çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor”

Toplantının başında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, iyi bir uyumla çalışan Türkiye ve KKTC heyetlerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kalkınması yolunda gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu belirtti. Siyasilere düşen görevler olduğu gibi, teknik heyetlere de düşen görevler bulunduğunu kaydeden Akdağ, “İşi bürokrasinin çarklarına terk edersek, işimiz yürümez.. Ben işimi yaptım, karşı taraf yapmadı çıkmazı karşımıza çıkabilir” dedi. Amacının bürokratlar suçlamak olmadığını, bürokrasinin başta bürokratları mahkum ettiğini kaydeden Akdağ, “Ortaya bir hedef koymuşsak, herkes görevlerini yapmak zorunda. Yapmayacaksak hedef koymamalıyız” şeklinde devam etti. Akdağ, hızlı hareket eden, çözüm odaklı, ekonomiyi iyileştirerek refah artıran bir yapı hedeflemek gerektiğini belirterek, ekonomik program anlaşmasının amacının da bu olduğunu belirtti. Akdağ, “Kamunun etkinliğini artırıp, kaliteli özel sektör yaratmaktır amaç” dedi. Mali disiplinde gösterilen gayretin örnek alınması gerektiğini kaydeden Akdağ, Ocak 2017’de yapılan ilk gözden geçirme toplantısı sonuçlarına göre daha iyi bir noktada olunduğunu ancak çok daha iyi bir noktada olunabileceğini söyledi.

“Çok daha hızlı ve etkin olmalıyız”

Recep Akdağ, şöyle devam etti:

“78 faaliyetten 10 faaliyet tamamlanmış. Bunlar tamamlanması gereken ancak sadece 10’unu tamamladığımız işler. 22 faaliyette ilerleme sağlamışız ancak 46 faaliyette henüz arzu edilen ilerlemeyi sağlayamamışız. Bu istediğimiz şey değil. Mesafe almışız ama çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor.” KKTC’de programı sahiplenme kararlılığı gözlemlediğini kaydeden Akdağ, meclise sevk edilen yasaların büyük oranda geçmesinin önemli olduğunu söyledi. Akdağ, seçimlerin reform faaliyetlerini yavaşlatmaktan çok hızlandırması gerektiğini bu reformların olumlu yansımaları olacağını kaydetti. Akdağ, “Yapısal reform ve alt yapı yatırımları devam edecek. Ocak 2018’de yapılacak değerlendirmede çok daha iyi bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum. Suyun ulaşamadığı her yere ulaşmasını ve sulama projesinin tamamlanmasını önemsiyorum. Sağlık yatırımlarını ve hastaneleri önemsiyorum. Elektrik getirilmesini ziyadesiyle önemli görüyorum” dedi. Recep Akdağ, ekonomik yapısal gelişmeyle ilgili değerlendirme raporunun Kıbrıs açısından önemine vurgu yaparak, “Mükemmel bir sağlık sistemi, çok iyi bir yol ağı, ucuz ve bol elektrik, temiz içme suyu ve bütün bunlar Rum tarafının da ihtiyacı olan şeylerdir” ifadesini kullandı. Akdağ, “İşbirliğini geliştirerek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizden ricam bürokrasi çarklarına takılmamanız… Yakalayacağız ve bırakmayacağız” dedi. İktidarı ve muhalefeti başta olmak üzere yargıya, meclise, meslek örgütlerine, sendikalara, basın ve bürokrasiye büyük görev düştüğünü kaydeden Akdağ, uyuşmazlıklara rağmen halkın refahının nasıl artırılabileceğine odaklanmak gerektiğini belirtti. Akdağ, “Vatandaş odaklı düşünebilmek gerekir. Demokrasilerde halkın üstünde bir şey yoktur. Hepimiz gelip geçiciyiz. Burada kadim olan halktır” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakan yarımcısı Recep Akdağ ın toplantıda konuşması