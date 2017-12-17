Başbakan Yardımcısı Akdağ: Kılıçdaroğlu vazgeçmezse zarar görecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, muhalefetin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninki gibi olması gerektiğini savundu ve CHP'nin bunu örnek almasını istedi. Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Böyle ana muhalefet anlayışı gerçekten olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı aslında son derece pespaye bir tavır, kötü bir tavır. Bundan vazgeçmezse kendisi zarar görecek" ifadesini kullandı.

A Haber'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıkladığı Man Adası belgelerinin sahte olduğunu iddia etti. Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son zamanlarda, 15 Temmuz'dan sonra kulaklarına FETÖ tarafından ne üflenirse, ellerine onlar tarafından hangi belge getirilirse bu belgeyi kamuoyuna getirip çıkarıyorlar. MİT'in bir raporu var dediler aslı astarı olmadığı anlaşıldı. Bu bahsettikleri Man adasıyla ilgili belgelerin, onların söylediği şekilde aslının astarının olmadığı anlaşıldı. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bir şekilde siyasi taraftar toplamaya ya da bir kutuplaşmayla kendi taraftarlarını konsolide etmeye, bir arada tutmaya çalışıyorlar ama bu oyun tutmaz. Bu aslında çirkin bir siyaset üslubu. Türkiye artık bu üsluptan gerçekten bıktı. Biz AK Parti olarak karşımızda siyaseti ilkeli bir şekilde yapan, yanlışımız varsa bunları gerçekten gösteren, bize bir anlamda ışık tutan bir muhalefet istiyoruz. Böyle ana muhalefet anlayışı gerçekten olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı aslında son derece pespaye bir tavır, kötü bir tavır. Bundan vazgeçmezse kendisi zarar görecek."

"Muhalefet Bahçeli'ninki gibi yapılır"

CHP'li yöneticilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumuna bakması gerektiğini kaydeden Akdağ, "Bakın muhalefet böyle yapılır. Yeri geldiğinde partimizi, bizi, icraatlarımızı eleştirebiliyor ama mesele milli duruş olunca, mesele bir çeteyle, hain bir terör örgütüyle mücadele olunca, diğer terör örgütleriyle mücadele olunca, mesele Türkiye'nin bekası olunca çok doğru bir yerde duruyor. Muhalefete yakışan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet partisine, Sayın Kılıçdaroğlu'na da yakışan bu olmalıdır ama maalesef bunu göremiyoruz." diye konuştu.