Başbakan Yardımcısı Akdağ: Karamollaoğlu'na verilen her oy CHP'nin kasasına gitmektedir

başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "CHP'nin yedek lastiği olmak Karamollaoğlu ve arkadaşlarına yakışır mı?" ifadelerini kullanarak, "Karamollaoğlu'nun yaptığı iki üç milletvekilliği için sahip olduğu mirası CHP'ye ciro etmektir. Bugün Karamollaoğlu'na verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına gitmektedir" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerine de değinen Akdağ, "Şimdi 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımızı hem de 600 kişilik yeni meclisi güçlü bir şekilde seçeceğiz. Sizlerin de destek vereceğinize eminim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini anımsatan Akdağ, "Bizim için halkımız, milletimiz var. AK Parti'den önce Cumhurbaşkanlığı Çankaya'daydı. Belki önünden bile geçirmezlerdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük lider yapan ve AK Parti'yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz. Bunun içindir ki 16 senedir arkamızda durdunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğini garantiye almak ve vatandaşa hizmeti katlayarak götürmek için güçlü bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akdağ, bunun adresinin, güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oluşturacağı meclis olduğunu kaydetti.

"Muharrem İnce'nin davranışını şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, katıldığı bir televizyon programında talihsiz açıklamalar yaptığını belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın İnce'nin bir görüntüsünü izledim ve inanın büyük endişeye kapıldım. Böyle bir kişinin değil Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı olması cumhurbaşkanlığına aday olmuş olması bile ülkemize, birliğimize ve dirliğimize zarar veriyor. 'Apoletleri sökeceğim.', çaresizliğinden şimdi de programda Kandil'de mücadele eden askerlerin moralini bozucu birtakım şeyler ifade ediliyor. 'Seçim üzeri niye giriyorlar?' diyor. Bunun karşılığında da 'Ne yapayım morali bozulmuşsa benim moralim önemli değil mi?' diyor. Şu hale bakar mısınız? Bu kadar kibirli, kendini beğenmiş, milletinin ihtiyacını, geleceğini düşünmek yerine kendine odaklanmış bir kişi bu ülkeye nasıl cumhurbaşkanı olur, bu kabul edilemez. Muharrem İnce'nin davranışını şiddetle kınıyorum."

Akdağ, İnce'nin milletten özür dilemesi gerektiğini ifade ederek "Böyle bir şey olamaz, Amerika'nın sesi gibi konuşup 'Demirtaş'ı bırakın.' deyip Afrin'deki komutana da 'Apoletini sökeceğim.' diyeceksin. 'Onların morali de neymiş, önemli olan benim moralim.' diyeceksin, yazıklar olsun. Türk milleti böyle bir kişiye asla müsamaha etmeyecek ve yol da vermeyecektir. Milletin ferasetine biz güveniyoruz. İnce televizyona ve milletin karşısına ne kadar çok çıkarsa iç yüzü de o kadar iyi anlaşılıyor. Keşke televizyonlar her gün program yaptırsa da biz de iç yüzünü daha iyi anlasak." dedi.

"Bunların hepsi Erdoğan'ı saf dışı bırakmak istiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Akdağ, oy kullanacak vatandaşların en güzel şekilde karar vereceklerini söyledi.

Akdağ, PKK, FETÖ, Amerika, İsrail, Avrupa'daki birçok politikacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saf dışı bırakmak istediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İşin diğer tarafı da ittifak içindeki diğer partilerin tutumu. Onlar da 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' Bir kere daha Temel Karamollaoğlu'na Erzurum'da sesleniyorum. CHP'nin yedek lastiği olmak Karamollaoğlu ve arkadaşlarına yakışır mı? Ben bunu oy veren veya vermeyi düşünen seçmenlerin en güzel şekilde değerlendireceğini söylediğim zaman tahammül edemiyor ve sosyal medyadan bize saldırmaya çalışıyorlar. İstedikleri kadar saldırsınlar, bu gerçeği değiştiremezler. Karamollaoğlu'nun yaptığı iki üç milletvekilliği için sahip olduğu mirası CHP'ye ciro etmektir. Bugün Karamollaoğlu'na verilen her oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına gitmektedir."