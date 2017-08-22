Başbakan Yardımcısı Akdağ: FETÖ'nün Akşener'e desteğini biliyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Meral Akşener'in yeni parti çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Önümüzdeki günlerde Meral Akşener'in de bir parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor… Bir yorumunuz olacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

“Örgütün Akşener'e desteğini biliyoruz”

“Aylardır konuşuluyor. Yasal şartlarını yerine getiren herkes parti kurabilir” diyen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ şöyle devam etti:

“Toplum mühendisliğini hedefleyen o kadar çok parti kuruldu ki bu ülkede. Hepsi siyasi partiler mezarlığında yerini aldı. Belli merkezler tarafından toplumu dizayn etmeye çalışan hareketler bu topraklarda karşılık bulmuyor. AK Parti kurulduktan bir yıl sonra iktidara geldi. Çünkü milletin nabzını tutan, milletin içinden gelen bir partiydi. FETÖ'nün yazarlarının Meral Akşener'e ilgisini ve örgütün Akşener'e desteğini biliyoruz. Kuracaksa kursun, akibeti diğerlerinden çok farklı olmaz”