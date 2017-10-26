Başbakan Yardımcısı Akdağ: Belediye başkanlarının istifaları bireysel olarak verdikleri bir karar

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AKP’de istifası istenen belediye başkanlarının durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. “İstifaların, kişilerin bireysel olarak karar verdiği bir husus olduğunu” iddia eden Akdağ, "Neticede istifa, kişinin bireysel olarak karar verdiği bir husustur. AK Parti Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bu arkadaşlarımızın istifalarını, yapılan istişareler neticesinde halkımıza verilecek hizmetler açısından faydalı bulmuştur” dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, konuşmasında şunları söyledi:

"Onlarca, yüzlerce hastane ve başka binalar yaptık. Milletvekili arkadaşlarımız gidip bu hastaneleri görsünler bir de klasik ihalelerle yapılan hastaneleri de görsünler. Klasik ihale usulü ile yapılan bir işte, yüklenici işi yapıyor, parasını alıyor ve gidiyor. Siz artık devlet olarak onun peşinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa kamu-özel ortaklıklarında 25 yıl boyunca kaliteli bir şekilde o hizmeti yürütmek zorunda olan bir yüklenici var, firmalar ya da firmalar ortaklığı var. Meseleye bu yönden yaklaşmak lazım.

Biz, vatandaşımıza ihtiyacı olan yolu, köprüyü, hastaneyi, marijinal faydasını dikkate alarak bir an önce yapıp teslim etmiş, vatandaşımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Ülkemizde 40-50 senedir, iktidarın yaptığı yatırımlara 'ben yaptırmam' diye direnenler oldu. Ankara-İstanbul otoyolu, ilk boğaz köprüsü yapılırken maalesef bununla karşılaştık. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmayı sadece alkışlamak gerekir. Siz bu yöntemi beğenmiyor olabilirsiniz ama bu yöntem dünyaca kullanılan bir yöntemdir ve biz yararlı olduğuna inanıyoruz."

İstifalarla ilgili açıklama

Bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin sorular üzerine Akdağ, şunları kaydetti:

"Neticede istifa, kişinin bireysel olarak karar verdiği bir husustur. AK Parti Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bu arkadaşlarımızın istifalarını, yapılan istişareler neticesinde halkımıza verilecek hizmetler açısından faydalı bulmuştur. Belli iradelerin baskısı ile bu istifaların gerçekleştiği iddiasını kabul etmiyorum. Önümüzdeki günlerde istifası arzu edilen değerli arkadaşlarımızın da davranışını hep birlikte göreceğiz.

Elbette istişareyi partimizin ilgili kurulları yapıyor. Oturulan koltuklar kimsenin gücü falan değildir. O koltuklara oturan herkes, siz de biz de partilerimizin kararları ile aday olan kişileriz. Bu kişilerin hiçbirisi bağımsız olarak aday olmuş ve seçilmiş kişiler değildir. Seçim kişinin kendisi ve partisinin gücü ile birlikte gerçekleşmektedir. Partilerinin kararlarına uyabilirler, uymayabilirler bu kendilerinin kararıdır. Ortada demokrasiye ve demokratik teamüllere aykırı herhangi bir durum yoktur. Her şey kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde cereyan etmektedir. Çok sağlıklı bir süreç yaşıyoruz. Siz buna alışık olmayabilirsiniz ama AK Parti'nin kendisine ait gelenekleri, ilkeleri var."