Başbakan Yardımcısı açıkladı; çocuğun cinsel tacize uğradığı yurdun adını yazanlara ceza yolda

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cinsel istismara uğramış kişilerin tanınmasına neden olacak materyallerin kullanıldığı haberlere ceza kesilmesinin planlandığını aktardı. Selvi, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın kendisine "Seri bir şekilde müdahale eden mekanizmalar oluşturacağız. Ayrıca bunları yayınlayanlara da ağır cezai yaptırımlar getiriyoruz. Yayınladıkları görüntülerle mağdurun yaşadığı semti, mahallesi, beldesi, okulu, yurdu gibi yerlerle mağdurun tespit edilmesini sağlayanlara cezai yaptırımlar gelecek” dediğini yazdı.

Bugüne dek çok sayıda tarikat yurdu, çocuğa yönelik cinsel taciz haberlerinin öznesi olmuştu. Adı Erenköy cemaati ile anılan Ensar Vakfı'nın Karaman şubesinde 10 erkek çocuğu, öğretmenleri Muharrem B. tarafından cinsel istismara uğramıştı.

Abdulkadir Selvi'nin "Cinsel istismarda yeni cezalar geliyor" başlığıyla yayımlanan (5 Mart 2018) yazısında şu ifadeler de yer aldı:

"Cinsel istismar konusu ne zaman gündeme gelse, ilk olarak cezaların arttırılması ön plana çıkıyor. Elbette ki toplum vicdanı bu tür sapıklıklar karşısında isyan ediyor. Ama işin sadece cezai yönü yok ki. Önemli olan çocuk mağdur olmadan bu işi önleyebilmek. Fiil gerçekleştikten sonra çocuğun ve ailenin deşifre olmasını engelleyip, onları topluma kazandırabilmek."

Müebbet hapis cezası gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, çocuğa yönelik cinsel istismara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade etmiş, hükümetin bu konudaki çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağını belirtmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve kimyasal hadım dahil birçok konunun üzerinde durduklarını açıklamıştı.