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Başbakan: Yanlış anlaşıldı, bakanlığın şeker fabrikalarını satın alması söz konusu değil

"Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir"

14 Mart 2018 15:36

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İki şeker fabrikasının devletin alabileciği sözlerine ilişkin olarak Başbakan Binali Yıldırım yanlış anlaşıldığını söyledi. 

Yıldırım, Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fakıbaba’nın açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir… kast edilen budur” diye konuştu.

Fakıbaba daha önce “Bir yanlış anlaşılma oldu” diyerek 300 koyun projesinden yalnızca merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağını söylemişti.

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Eşref FakıbabaBinali yıldırım300 koyunşeker fabrikaları

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