Başbakan, Yahudi Kongresi'nin istediği madalyayı 'memnuniyetle' iade edecek

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Başbakan Tayyip Erdoğan'a verdiği Cesaret Madalyası'nı geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen'a Başbakan adına bir mektup yazarak "ödülü vermekten memnuniyet duyacaktır" dedi.

"24 Temmuz'da yazmış olduğunuz mektuba cevaben aşağıdaki tespitleri size iletmem adına Başbakan tarafından yönlendirildim" diye başlayan mektupta Kılıç, “Erdoğan’ın madalyanın veriliş nedeni olan aşırıcılığa karşı mücadele, Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözüm ve Türkiye’deki Yahudi toplumunun güvenliği konusunda aynı pozisyonunu koruduğu” ifadeleri yer aldı.

Kılıç, “Erdoğan’dan İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı işgal, abluka ve yıkım politikasına ise gözünü kapatmasını beklenmemesi gerektiğini” ifade etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, mektupta Amerikan Yahudi Kongresi’nden İsrail kınaması istenirken, şöyle denildi:

"Başbakan Erdoğan 2004'te verilen ödülü geri vermekten memnuniyet duyacaktır. Ancak bu ödülün yokluğu, Başbakan Erdoğan'ın terörizme karşı savaşını, İsrail-Filistin çatışmasına barışçıl çözüm bulma konusundaki çalışmalarını ve Türkiye'deki Musevi cemaatinin güvenlik ve iyiliğinin sağlanması çabalarını engellemeyecektir."

Kim, ne demişti?

Başbakan Erdoğan'a Amerikan Yahudi Kongresi tarafından 2004 yılında verilen ödül, İsrail'in 7 Temmuz'da başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından eleştiri konusu olmuştu. Bunun üzerine Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bir bilgi notu hazırlayarak söz konusu ödülün geri verilmeyeceğini belirtmiş ve ödülün "Türkiye-İsrail ilişkilerinin farklı bir mahiyette olduğu dönemde arz edildiği" hatırlatılmıştı.

Yapılan açıklamada "Bu ödüller, Türkiye-İsrail ilişkilerinin farklı bir mahiyette olduğu dönemde arz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti gerek, İslamofobi gibi ırkçılık olarak gördüğü antisemitizm konusunda gerekse teröre karşı mücadele konusunda pozisyonunu aynen korumaktadır. Bu sebepten dolayı, Türkiye Cumhuriyeti İsrail’in devlet terörüne karşı çıkmaktadır" denilmişti.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen tarafından gönderilen bir mektupla, ödül geri istenmişti.

Bu mektupta "Bizim ödülümüz, Yahudiler, Amerikalılar ve daha barışçıl bir dünya isteyen herkes için önemli konularda aldığı pozisyonla gerçek bir cesaret sergileyen ve bu nedenle Yahudi toplumu tarafından tanınmayı hak eden bir kişi içindi. Şimdiki pozisyonunuz, medyadan anlaşıldığı biçimde, nefret yayıcı ve Yahudilere yönelik saldırılarınız sizi onurlandırdığımız her şeyi sorgulamayı gerektiriyor. Bu yüzden ödülümüzü geri vermenizi istiyoruz" denilmişti.