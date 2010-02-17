Başbakan ve kurmayları yargı krizi için bir arada

T24 - Yargıda gerilim sürerken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i kabul etti. Başbakan, Ergin'le görüşmesi sonrası AKP'nin hukuk kurmaylarıyla bir araya gelirken, görüşme sürüyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le Ankara Subayevleri semtindeki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.



Görüşmede yargıdaki krizin masaya yatırıldığı belirtiliyor.



Başbakan Erdoğan bu görüşmeden sonra bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.



Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki toplantı saat 17.50'de başladı.



Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AKP Adana Milletvekili Ömer Çelik katılıyor.