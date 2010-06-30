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Dünya

Başbakan ve bakanları domuz gribi oldu!

Kamboçya'da Başbakan Hun Sen ve bazı bakanlar domuz gribi oldu.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Kamboçya Kamu Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hun Sen'in geçen cuma günü yapılan haftalık kabine toplantısından sonra "acil tedaviye" alındığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.


Hükümet sözcüsü Kiyu Kanharit de Başbakan'ın sağlık durumu nedeniyle bazı programlarını iptal ettiğini, Hun Sen'in tedavisinin sürdüğünü söyledi, ancak ayrıntılı bilgi vermedi.


Başbakan yardımcılarından Yim Çihay Ley ve iki kabine üyesinin daha H1N1 virüsü kaptığı kaydedildi, ancak sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntı verilmedi.


Kamboçya'da domuz gribinin ilk olarak tespit edildiği geçen Haziran'dan bu yana 6 kişi bu hastalıktan hayatını kaybederken, 600 dolayında kişi virüse maruz kaldı.

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